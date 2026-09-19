uživoRadnik - Partizan: Ludnica u Surdulici (VIDEO)
PARTIZAN se nalazi u lošoj situaciji u Superligi Srbije i na gostovanju Radniku u Surdulici će pokušati da izađe iz krize. Ovu utakmicu možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".
Drugo poluvreme: Radnik - Partizan 4:4
81' - Najlepša akcija na utakmici završena je promašajem Spasića. Prelepo su domaći kombinovali, ali je krilni napadač iz dobre pozicije poslao loptu visoko preko gola.
73' - GOOOL! Sad je 4:4. Prvenac u crno-belom dresu upisao je Sidni Lima. Najpre je Zeković pogodio prečku, a onda je Brazilac bio na pravo mestu i zakucao je loptu u mrežu rivala.
68' - Zamalo da bude 4:4. Odlično je izveo slobodan udarac Čumić, glavom je probao Simić, no raširio se koliko je mogao Radojičić i zaustavio je pokušaj rivala.
64' - GOOOOL! Radnik ponovo vodi. Opet je Bogdanović strelac. Napadač domaće ekipe je stao ispred defanzivaca Partizana i centaršut Spasića smestio u mrežu rivala.
59' - GOOOL! Vraćaju se crno-beli. Dva brza gola sa igračem manje postigao je Partizan. Sek je prošao po desnoj strani, uposlio je Simića koji se ubacio ispred Radojičića i doneo je izjednačenje gostima.
54' - GOOOL! Ne predaje se Partizan. Demba Sek je raspalio po lopti iz daljine, ona je pogodila stativu i od leđa Radojičića se odbila u gol.
46' - Počelo je drugo poluvreme. Dve promene napravio je Saša Ilić. Aleks Zeković i Nikola Čumić ušli su u igru, a meč je gotov za Nemanju Trifunovića i Igora Miladinovića.
Prvo poluvreme: Radnik - Partizan 1:3
45+3' - Završeno je prvo poluvreme!
45+2' - GOOOL! Još jedan gol domaćeg tima. Uroš Lazić je umakao Trifunoviću na desnoj strani i udarcem iz prve pogodio gol protivnika.
37' - GOOOL! Radnik preokreće i vodi. Jovanović je sjajno centrirao, a na pravom mestu bio je Vukašin Bogdanović i nije mu bilo teško da matira Krunića.
35' - Kakva glupost Milana Vukotića. U razmaku od nekoliko sekundi dobio je dva žuta kartona zbog prigovora. Sudija Srđan Jovanović mu je najpre pokazao žuti karton i opomenuo ga je da prestane da priča. Crnogorski fudbaler to nije uradio i opet se našao u beležnici i ostavio je ekipu na cedilu.
32' - Još jedna odlična šansa za Radnik. Novaković je prošao po desnoj strani, ostavio je loptu za Jovanovića čiji udarac je završio malo pored stative.
27' - GOOOL! Samo devet minuta bilo je potrebno Surduličanima da izjednače. Novaković je poslao sjajnu loptu za Kvaršija koji je udarcem iz prve uspe da matira Krunića.
24' - Opet Krunić spašava crno-bele. Glavom je dobro šutrao Vukašin Bogdanović, no golman gostiju se sjajno bacio i izbacio loptu u korner.
18' - GOOOOL! Vodi Partizan, a golgetersku seriju nastavio je Erik Kojzek. Udarac Samsona je zaustavio Radojičić, ali na pravom mestu je bio Austrijanac i zatresao je mrežu rivala. Ovo je njegov treći vezani pogodak.
16' - Raspalio je po lopti iz velike daljine Martin Novaković. Ipak, nije se dao prevariti Krunić i dobro je intervenisao.
9' - Sada i na drugoj strani nestvaran promašaj. Domaći su iskreirali odličan napad, Stojanović je pronašao Kvaršija koji je bio sam na drugoj stativi i traljavo je šutirao, te poslao loptu pored gola.
7' - Neverovatno da ovo nije gol. Sek je proigrao Kojzeka, ovaj je ostavio loptu Miladinoviću koji je sa nekoliko metara promašio prazan gol, tačnije pogodio je prečku.
4' - Pokušao je iz daljine Idrisu Baba, no šutirao je pravo u Radojičića, te mreže u ranoj fazi utakmice miruju.
2' - Kakva prilika za Radnik. Sjajno su kombinovali posle kornera, šutirao je Kvarši, ali su Trifunović i Krunić zajedničkim snagama zaustavili pokušaj fudbalera iz Gane.
1' - Počela je utakmica u Surdulici, sa centra su prvi krenuli fudbaleri Partizana.
Sastavi timova:
Radnik (4-2-3-1): Radojičić - Lazić, Stojanović, Abubakar, Sonha - Popović, Pejović - Kvarši, Novaković, Jovanović - Bogdanović.
Partizan (4-2-3-1): Krunić - Samson, Lima, Simić, Petrović - Baba, Vukotić - Sek, Miladinović, Trifunović - Kojzek.
Uoči meča:
Crno-beli su u seriji od dva poraza, a ukupno četiri na poslenjih pet duela, savladali su samo OFK Beograd (3:1).
Sa druge strane izabranici Zorana Rendulića još uvek ne znaju za poraz na domaćem terenu. Vredi pomenuti da je uspeo da odigrao nerešeno i protiv šampiona Crvene zvezde (0:0), pa je jasno koliko težak posao čeka "parni valjak" na jugu Srbije.
Ipak, ekipu Saše Ilića može da raduje to što im gostovanje u Surdulici prija, pošto redovno izlaze kao pobednici. Prošle sezone bilo je 3:2 za Partizan.
Crno-beli u ovaj meč ulaze sa pretposlednje 13. pozicije sa sedam bodova, Radnik je na petom mestu sa 13.
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