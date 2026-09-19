Rijera: Ovde sam da napravim čudovište

CRVENA zvezda je pobedila na teškom gostovanju u Pančevu ekipu Železničara sa 2:1. U nedelju igra protiv niškog Radničkog. Pred taj meč oglasio se trener crveno-belih Alert Rijera.

Photo: Antonio Ahel/ATAImages

Španski stručnjak nema dilemu - ekipa želi da trijumfuje i u dobrom raspoloženju ode na pauzu.

- Želimo da pobedimo i da na ovu pauzu odemo srećni, ali ne samo to. Mislim da sam ovo rekao mnogo puta, pobeda je samo šminka. Pobeda ponekad zamaskira mnogo stvari koje uradite, ali je bitan i način na koji se pobedi. Mogu da kažem da sam srećan, imam energiju i istu strast kao i prvog dana kada sam došao, ali nisam dovoljno zadovoljan. Želim više, želim bolje. Radićemo na ovome sa igračima, analiziraćemo stvari koje možemo da radimo bolje, kao i stvari koje radimo dobro, jer ne radimo sve loše. Radimo i dosta dobrih stvari, ali ima još mnogo toga što možemo da unapredimo. Za to nam je potrebno nekoliko stvari. Trener u ovome nije sam. Potrebni su nam navijači, njihova podrška, podrška kluba, verovanje, a takođe i ono najvažnije – igrači. Uvek kažem da su igrači glumci, oni su protagonisti i potrebni su nam na njihovom najboljem nivou. Nadam se da mogu da pruže svoj najbolji nivo u svakoj utakmici - rekao je Rijera.

Analizirao je narednog rivala koji je ove sezone upisao dve pobede.

- To je tim koji je malo direktniji od Pančeva. Kao što sam rekao, ako ne igrate ozbiljno protiv svakoga, možete imati problema u svakoj utakmici. Moja je odgovornost da pripremim igrače sa svim informacijama, da znaju ključne stvari utakmice, a sada je na njima da sutra pokažu da su dobili informacije, da su shvatili ideju i da sutra pokušaju da odigraju bolje nego u prošloj utakmici i da pobede.

Osvrnuo se i na rotacije i to kako bira sastav za utakmice.

- Kao što sam rekao mnogo puta, moram da rotiram. Nekada zbog protivnika, zatim zbog stanja igrača, a nekada zato što želimo malo da promenimo način na koji igramo. Uvek imamo ne samo plan A, već i plan B i plan C. Smatram sebe trenerom koji se prilagođava igračima koje ima na raspolaganju, a sutra ćemo pokušati ponovo da iznenadimo načinom na koji ćemo igrati protiv rivala koji je drugačiji u odnosu na prethodne. Svaka utakmica zahteva nešto drugačije. Sutra ću ponovo pokušati da izvedem najbolje igrače za ovu utakmicu i nadam se da ću napraviti pravi izbor. Bio je ovo težak mesec sa mnogo utakmica, morali smo da rotiramo, a želeo sam i sve da ih vidim. Igrači to znaju, mi smo u takmičenju. Ovo nisu samo testovi i nije stvar samo u tome da vidimo šta će uraditi. Pošto je takmičenje u pitanju, moramo da pobeđujemo i dobrom igrom dođemo do pobede.

Nakon sutrašnje utakmice sledi tronedeljna pauza zbog obaveza reprezentacija.

- Za trenera nema pauze. Možda fizički nećemo biti tu nekoliko dana, ali sve vreme razmišljate o tome kako možete da unapredite tim, dajete neke ideje, pružate više informacija. Razmišljaću o tome čak i ako se budemo odmarali malo više nego obično, jer će ova pauza trajati tri nedelje, malo više nego inače. Imaćemo 13 igrača u reprezentacijama, tako da ćemo na raspolaganju imati ostatak tima, ali to će takođe biti prilika za nas da pozovemo neke igrače iz Omladinske škole, neke mlađe igrače da budu sa nama kako bih ih malo bolje upoznao. Sa igračima koji ostanu ovde nastavićemo da radimo i insistiraćemo na stvarima koje moramo da radimo bolje.

Ponovo je da će tokom pauze dosta mladih igrača dobili šansu da radi sa prvim timom.

- Tokom pauze računamo da će oko sedam ili osam igrača biti sa nama. Napravićemo izbor i siguran sam da će biti srećni što su sa nama, a i ja ću biti srećan da ih vidim. Ako tokom sezone budu mogli da nam pomognu, naravno da će biti tu. Kao što sam rekao mnogo puta, za mene su godine samo broj i najvažnije je ono što pokažete na terenu. Što se mene tiče, mislim da provodim više vremena ovde u trening centru nego kod kuće. Ne verujem da me je mnogo ljudi videlo u gradu posle ovog prvog meseca, jer nisam ovde da bih bio turista. Ovde sam i provodim dosta noći u ovoj kancelariji, jer je moja želja da unapredim ovaj tim, da postanemo, volim da koristim tu reč, "čudovište", da postanemo tim koji je gladan pobeda. Način na koji pobeđujemo je takođe veoma važan.

Otkrio je i koliko je zadovoljan dosadašnjim radom ekipe.

- Voleo bih da vam kažem da smo veoma dobro pripremljeni, ali kao što sam rekao ranije, nisam dovoljno zadovoljan. Ako bih morao da vam dam procenat, rekao bih da sam tek na oko 50 odsto, tako da još uvek možemo da se unapredimo za još 50. I dalje imamo dosta stvari koje možemo da popravimo, dosta stvari na kojima radimo. Pokušavam da prilagodim profile igrača koje imam najbolje što mogu, jer je odgovornost trenera da izvuče najbolje iz igrača. Zato sam sada samo fokusiran na njih, ne fokusiram se na mogućnost da dovedem druge igrače ili šta će se desiti u sledećem prelaznom roku. Sada sam fokusiran na igrače koje imam. To su sastojci koje imam i moram da izvučem najbolje iz njih i da ih guram na oba načina. Nekada moram da budem malo ljut, u zavisnosti od karaktera, a nekima moram da pružim malo više ljubavi zbog njihovog karaktera, ali na kraju je najvažnije da igraju dobro. To je situacija kao sa vašom decom. Čak i kada imate dvoje dece, ona imaju potpuno različite karaktere, ali najvažnije je da su srećna. To je ono što pokušavam da uradim sa njima.

Za kraj je govorio o zdravstvenoj situaciji u timu.

- Za Radeta se zna da je povređen, zatim Tebo još uvek nije spreman, a Lukasen je pokušao u četvrtak da nam pomogne. Zaista je želeo da igra, ali ni on neće biti na raspolaganju sutra. Gudelj je takođe suspendovan zbog žutih kartona, tako da ni on neće biti u timu sutra - zaključio je Rijera.

Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Radnički igra se u nedelju od 19 časova na stadionu "Rajko Mitić".

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