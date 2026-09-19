Nevreme "poništilo" prednost vujana u Priboju: Utakmica prekinuta na poluvremenu, evo šta kažu propisi (VIDEO)

Nevreme napravilo potpuni haos u Priboju

FOTO: Instagram/fkvujan

Utakmica 6. kola Srpske lige Zapad između FAP-a i Vujana iz Prislonice prekinuta je na poluvremenu. Gosti su posle prvih 45 minuta imali prednost, ali će ona biti obrisana i dva tima će morati ponovo da odigraju ceo meč.

Vujan je poveo već u 16. minutu, kada je Čuljević zatresao mrežu domaćina. Ekipa iz Prislonice uspela je da sačuva prednost do odlaska na odmor, ali je u međuvremenu snažan pljusak potpuno promenio uslove za igru.

Teren u Priboju bio je toliko natopljen da nastavak utakmice više nije bio moguć. Sudija je zato doneo odluku da se duel ne nastavi posle pauze, a prema propisima Fudbalskog saveza regiona Zapadne Srbije, u ovakvoj situaciji rezultat se poništava.

To znači da ne važi ni prednost Vujana od 1:0. Čuljevićev gol iz 16. minuta biće izbrisan, pa će obe ekipe u ponovljenom meču krenuti od nule.

Prema informacijama koje je Vujan objavio na svom Instagram profilu, novi susret zakazan je za ponedeljak, 21. septembra, od 16 časova. FAP će tako dobiti novu priliku da pred domaćom publikom dođe do bodova, iako je u prvom pokušaju bio u zaostatku.

FOTO: Instagram/fkvujan

Pravila predviđaju da se u slučaju prekida meča na poluvremenu, kada uslovi ne dozvoljavaju nastavak, utakmica odigra ponovo od prvog minuta. Rezultat ostvaren pre prekida ne prenosi se u novi susret.

Za Vujan je takav rasplet posebno nepovoljan, jer je ekipa imala vođstvo koje više neće moći da brani. Umesto da nastavi meč sa 1:0, moraće ponovo da traži put do prednosti i bodova.

Tako je jedan snažan pljusak praktično obrisao prvih 45 minuta fudbala u Priboju. FAP i Vujan sada će dobiti potpuno novih 90 minuta da odluče pobednika.