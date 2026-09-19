Fudbal

Šta uradi, crni Vukotiću?! Svađao se sa sudijom, pa momentalno dobio crveni karton (VIDEO)

У. Ћ.

19. 09. 2026. u 19:51

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Velika glupost veziste crno-belih...

Шта уради, црни Вукотићу?! Свађао се са судијом, па моментално добио црвени картон (ВИДЕО)

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Partizan je u Surdulici ostao sa desetoricom igrača nakon što je Milan Vukotić u 35. minutu dobio crveni karton.

Vukotić je prigovarao arbitru Srđanu Jovanoviću, zbog čega mu je sudija prvo pokazao žuti karton.

Fudbaler Partizana je, međutim, nastavio sa prigovorima, pa mu je Jovanović pokazao i drugi karton, odnosno direktan crveni, i poslao ga u svlačionicu.

Radnik je samo minut kasnije iskoristio brojčanu prednost i stigao do preokreta. Jovanović je centrirao sa boka, Vukašin Bogdanović se odlično ubacio i glavom zatresao mrežu za 2:1.

Do kraja prvog dela, domaći su postigli još jedan pogodak preko Uroš Lazića i na poluvreme odlaze sa dva gola prednosti. 

Partizan je prethodno poveo u 18. minutu preko Erika Kojzeka, dok je Radnik izjednačio devet minuta kasnije golom Kvaršija. Detalje sa utakmice pratite u našem LAJV BLOGU.

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