HUTI UZVRATILI UDARAC: Rakete i dronovi nad Rijadom, oglasio se i Iran

JERMENIČKA pobunjenička grupa Huti saopštila je danas da je izvela raketne i napade dronovima na "osetljive" ciljeve u glavnom gradu Saudijske Arabije Rijadu.

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Saudijske vlasti prethodno su tokom noći izdale upozorenja o mogućoj opasnosti u Rijadu, u trenutku eskalacije napada Huta na tu zemlju, prenosi Rojters.

Na snimcima i fotografijama agencije mogao se videti veliki stub crnog dima u blizini aerodroma, dok se u jednom trenutku iza objekata koji su izgledali kao rezervoari za gorivo, mogao videti plamen. Huti nisu precizirali koje su ciljeve napali u Rijadu, ali su naveli da su pogodili i postrojenje saudijske naftne kompanije Aramko u gradu Janbu na obali Crvenog mora, jednom od glavnih centara za izvoz nafte iz Saudijske Arabije.

Oni su saopštili da je napad izveden kao odgovor na napad na jemensku prestonicu Sanu. Saudijske vlasti nisu odmah potvrdile navode Huta niti su odgovorile na pitanja Rojtersa o dimu i noćnim upozorenjima.

Civilna zaštita Saudijske Arabije poslala je tokom noći upozorenja na mobilne telefone zbog moguće opasnosti od vazdušnih napada u Rijadu i gradu El Harž, istočno od prestonice, a jutros je objavljeno da je opasnost prošla.

Novinar Rojtersa u Rijadu čuo je eksplozije pre objavljivanja obaveštenja o prestanku opasnosti. Huti, koji kontrolišu najnaseljenije delove Jemena i veći deo severa zemlje, od jula izvode napade na Saudijsku Arabiju, nakon što su proglasili pomorsku blokadu te zemlje.

Njihovi napadi usmereni su na saudijske gradove, energetsku infrastrukturu i brodove u Crvenom moru, čime je dodatno ugroženo snabdevanje svetskog tržišta naftom i alternativni pravac izvoza iz zemalja Zaliva dok je saobraćaj kroz Ormuski moreuz blokiran.

Vojni portparol Huta Jahja Sari rekao je u petak da su oni sprečili, kako je naveo, "kriminalne pokušaje" u Sani i za njih optužio Saudijsku Arabiju, uz najavu odgovora.

Huti, koji imaju podršku Irana, tvrde da je saudijsko ratno vazduhoplovstvo poslednjih dana izvelo stotine napada na njihove položaje.

Sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Mohsen Rezaei rekao je za Al Džaziru da Teheran želi okončanje sukoba između Saudijske Arabije i Huta i da veruje da i Jemen želi dogovor sa Rijadom.

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija u petak je "najoštrije osudio" nastavak napada Huta na Saudijsku Arabiju, uključujući napade koji su pogodili civilnu i energetsku infrastrukturu i u kojima su povređeni civili, među kojima žene i deca. SB UN je osudio i "vojnu eskalaciju Huta u Jemenu".

(RT Balkan)