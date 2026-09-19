NOVA AKCIJA AKTIVISTA SNS-A NA NOVOM BEOGRADU: U Bloku 61 uređuju stazu i farbaju stubiće u ulici Jurija Gagarina (FOTO)

NOVOM akcijom aktivista SNS-a nastavljeno je uređivanje javnih površina koje stanovnici ovog dela Novog Beograda svakodnevno koriste.

Foto: Ujedinjena Srbija

Aktivisti Srpske napredne stranke nastavljaju sa akcijama uređenja Novog Beograda, a ovog puta zasukali su rukave u Bloku 61.

Foto: Ujedinjena Srbija

U okviru nove akcije uređen je prostor u Ulici Jurija Gagarina, na potezu od broja 210 do 216, gde aktivisti SNS-a farbaju stubiće i sređuju stazu.

Foto: Ujedinjena Srbija

Ovo je nastavak akcija uređenja javnih površina koje su prethodnih nedelja organizovane u ovom delu prestonice.

Foto: Ujedinjena Srbija

Aktivisti SNS-a učestvovali su i u akcijama čišćenja i uređenja drugih delova Novog Beograda, uključujući Bežanijsku kosu.

Foto: Ujedinjena Srbija

Najnovijom akcijom u Bloku 61 nastavljen je rad na uređenju prostora koji građani ovog dela Novog Beograda svakodnevno koriste, a sada su na red došli staza i stubići duž Ulice Jurija Gagarina, od broja 210 do 216.

(24 sedam)