Politika

NOVA AKCIJA AKTIVISTA SNS-A NA NOVOM BEOGRADU: U Bloku 61 uređuju stazu i farbaju stubiće u ulici Jurija Gagarina (FOTO)

Т.Ј.

19. 09. 2026. u 19:55

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NOVOM akcijom aktivista SNS-a nastavljeno je uređivanje javnih površina koje stanovnici ovog dela Novog Beograda svakodnevno koriste.

НОВА АКЦИЈА АКТИВИСТА СНС-А НА НОВОМ БЕОГРАДУ: У Блоку 61 уређују стазу и фарбају стубиће у улици Јурија Гагарина (ФОТО)

Foto: Ujedinjena Srbija

Aktivisti Srpske napredne stranke nastavljaju sa akcijama uređenja Novog Beograda, a ovog puta zasukali su rukave u Bloku 61.

Foto: Ujedinjena Srbija

U okviru nove akcije uređen je prostor u Ulici Jurija Gagarina, na potezu od broja 210 do 216, gde aktivisti SNS-a farbaju stubiće i sređuju stazu.

Foto: Ujedinjena Srbija

Ovo je nastavak akcija uređenja javnih površina koje su prethodnih nedelja organizovane u ovom delu prestonice.

Foto: Ujedinjena Srbija

Aktivisti SNS-a učestvovali su i u akcijama čišćenja i uređenja drugih delova Novog Beograda, uključujući Bežanijsku kosu.

Foto: Ujedinjena Srbija

Najnovijom akcijom u Bloku 61 nastavljen je rad na uređenju prostora koji građani ovog dela Novog Beograda svakodnevno koriste, a sada su na red došli staza i stubići duž Ulice Jurija Gagarina, od broja 210 do 216.

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