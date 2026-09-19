Fudbal

Rapsodija golova u Superligi: Osam "komada" na Karaburmi i velika pobeda Radničkog (VIDEO)

У. Ћ.

19. 09. 2026. u 21:14

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Kakav dan za golove u domaćem šampionatu.

Рапсодија голова у Суперлиги: Осам комада на Карабурми и велика победа Радничког (ВИДЕО)

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Radnički iz Kragujevca slavio je na Karaburmi protiv OFK Beograda sa 5:3 (2:2) u utakmici punoj preokreta, kojom je završen uzbudljiv subotnji program 10. kola Superlige Srbije. Zbog čega uzbuljiv? U duelu Novog Pazara i Zemuna videli smo četiri gola (2:2), po jedan su postigli Vojvodina i IMT u derbiju kola u Novom Sadu, da bi u Surdulici Radnik i Partizan takođe podelili bodove - u meču sa osam golova (4:4).

Gosti su do pobede stigli nakon što su dva puta sustizali prednost domaćina, a zatim u drugom poluvremenu čini se imali više snage i ostvarili važan trijumf kako bi ostali u vrhu tabele.

OFK Beograd je dva puta vodio u prvom delu. Silue je pogodio u šestom minutu, a nakon izjednačenja Sisea u 10, isti igrač je ponovo bio strelac u 21. minutu, na asistenciju Vutera.

Radnički je do odlaska na odmor još jednom poravnao rezultat. U 34. minutu precizan je bio Uroš Sremčević. Isti fudbaler je odmah na početku nastavka, u 46. minutu, doneo gostima prvo vođstvo na utakmici. OFK Beograd se nije predao i preko Pavlovića je u 66. minutu stigao do 3:3.

Radnički je, međutim, u završnici imao više snage.

Buhta je u 75. minutu, posle asistencije Babića, pogodio za 4:3, dok je Alić osam minuta pre kraja postavio konačnih 5:3.

Beograđani su sada na 10. mestu sa devet osvojenih bodova, dok se ekipa Feđe Dudića popela na treće sa 17 poena.

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