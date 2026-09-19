ČOVEK OD POVERENJA MILA ĐUKANOVIĆA, ZNA LJUDE IZ PODZEMLJA: Milan Knežević demontirao Srdanovića, pa otkrio kako planiraju da komadaju Srbiju

PREDSEDNIK Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević tokom gostovanja na TV Prva izneo je na čistac sve prljave tajne nosioca blokaderske liste Ilije Srdanovića, pride otkrivši kakav je pakleni plan blokadera o komadanju Srbije, u slučaju da im se da prilika da vode Srbiju.

Foto: Printskrin/Tv Prva

- Ukoliko ova ekipa pobedi, to je repriza 5. oktobra, seldeća je Vojvodina. Kako je Crna Gora postala nezavisna. Izgubili Kosovo - upozorava Knežević.

Foto: Printskrin/Tv Prva Milan Knežević

Komadanje Srbije

- Ukoliko Ilija Srdanović bude izabran, a verujem da neće, sledeća je Vojvodina, onda dolazi Raška ovlast i ide se u ozbiljnu dezintegraciju Srbije, zbog njene nezavisne i autonomne politike, na čelu sa Aleksandrom Vučićem. Aleksandru Vučiću se ne može oprostiti što nije priznao Kosovo, što nije uveo sankcije Rusije i što vodi jednu izbalansiranu spoljnu politiku koja nije poslušnička, a od ove ekipe se očekuje da će biti u stanju sve da izdaju i sve da urade što budu nalogi i instrukcije - kaže Knežević.

Čovek "iz epruvete"

- Pogledajte ovaj intervju sa Srdanovićem, to treba uvek reprizirati. On ni oko čega nema stav - ni oko Kosova, ni oko Rusije, ni oko spoljne politike. Imao je priliku da prekine novinare i da sam kaže: "Ja mislim ovo ili ono". Predstavlja se kao neko ko je izašao iz epruvete, operisan od dnevne politike i kao čovek koji pravi dramske pauze i svako malo nešto uzdiše. Čovek da ga nije gledao i da je pušten iz neke druge sobe, pomislio bi da je pušten neki xxx film - ističe Knežević.

Foto: Printskrin/Tv Prva Milan Knežević

Ustaše, blokaderi i Milo Đukanović

- Ja očekujem da će se gospodin Srdanovć oglasiti i reći da li poznaje Mila Đukanovića. Da li su prijatelji? Ja tvrdim da jesu. Da li je poznavao neke ljude iz crnogorskog podzemlja? Neću da im pominjem imena, ne zato što se bojim, nego zato što su pokojni. Da li je dgovorao sa Vesnom Medenicom da joj obezbedi da bude Srbiji i izbegne krivično-pravnu odgovornost? To je za mene bitno kao za Srbina iz Crne Gore. Jer nas je ova ekipa od Đukanovića preko Medenice više decenija progonila. Da li je spreman da osidi sutra i kaže zašto Milo Đukanović, na onom snimku, u jednom podgoričkom lokalu, u društvu jednog drugog Đukanovića, pevuši Tompsonove pesme? Vidite Mila Đukanovića sedi u čelu stola kao Al Paćino, sav u crnom, pevuši i uživa. Voleo bih da čujemo od blokaderske liste i Ilije Srdanovića da li je ovo čist ustašluk Mila Đukanovića, da kažu da je on crnogorski neoustaša. Peva pesme čoveka koji peva o etničkom čišćenju Srba, evo sada Ilije Srdanovića, ličnog doktora i čoveka od poverenja Mila Đukanovića neka kaže je li ovo sramno i ustašluk čoveka koga on smatra za prijatelja i da li je sramota da ovo promoviše usred Podgorice - rekao je Knežević.