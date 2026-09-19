Nikad kraća izjava Saše Ilića posle Partizanovih 4:4 u Surdulici
PARTIZAN opet nije pobedio u Superligi Srbije, odigrao je nerešeno u Surdulici protiv Radnika - 4:4. Nije rečit bio trener crno-belih Saša Ilić posle meče.
Bio je veoma kratak i nezadovoljan onim što je video, posebno u prvom poluvremenu.
- Prvo poluvreme i više nego slabo, drugo poluvreme i više nego dobro. Igrači su pokazali karakter. Hvala navijačima na podršci i to je to - rekao je Ilić za "TV Arena sport".
Partizan pauzu zbog reprezentativnih obaveza dočekuje sa osam bodova i trenutno je posle nekompletnog 10. kola Superlige Srbije na 11. mestu na tabeli.
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