Fudbal

Nikad kraća izjava Saše Ilića posle Partizanovih 4:4 u Surdulici

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

19. 09. 2026. u 21:12

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PARTIZAN opet nije pobedio u Superligi Srbije, odigrao je nerešeno u Surdulici protiv Radnika - 4:4. Nije rečit bio trener crno-belih Saša Ilić posle meče.

Никад краћа изјава Саше Илића после Партизанових 4:4 у Сурдулици

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Bio je veoma kratak i nezadovoljan onim što je video, posebno u prvom poluvremenu.

- Prvo poluvreme i više nego slabo, drugo poluvreme i više nego dobro. Igrači su pokazali karakter. Hvala navijačima na podršci i to je to - rekao je Ilić za "TV Arena sport".

Partizan pauzu zbog reprezentativnih obaveza dočekuje sa osam bodova i trenutno je posle nekompletnog 10. kola Superlige Srbije na 11. mestu na tabeli.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

ARKTIČKI FIJASKO MARINACA: Nove čizame se raspadale na ledu, vojnici morali da kupuju norvešku obuću - „Made in USA“ pao na ispitu hladnoće
Svet

0 0

ARKTIČKI FIJASKO MARINACA: Nove čizame se raspadale na ledu, vojnici morali da kupuju norvešku obuću - „Made in USA“ pao na ispitu hladnoće

TREBALO je to da bude demonstracija sposobnosti američkih marinaca da deluju u nekim od najtežih uslova na svetu. Umesto toga, tokom priprema za veliku NATO vežbu u Norveškoj pojavila se neočekivana prepreka - američkim vojnicima počele su da se raspadaju gotovo potpuno nove čizme. Problemi su se pojavili nakon samo nekoliko dana provedenih na snegu i ledu. Na koži su nastajale rupe, đonovi su se odvajali, a u obuću je ulazila ledena voda. Kod nekih vojnika delovi pete pritiskali su tetive, dok su se na drugim čizmama brzo trošile unutrašnje obloge ili popuštale ušice za pertle.

18. 09. 2026. u 15:27

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Osam golova, crveni karton i kiks Partizana: Luda utakmica u Surdulici, Radnik ispustio veliku prednost (FOTO/VIDEO)

Osam golova, crveni karton i kiks Partizana: Luda utakmica u Surdulici, Radnik ispustio veliku prednost (FOTO/VIDEO)