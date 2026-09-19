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UKRAJINA U BORBU UPUTILA ELITNE JURIŠNE JEDINICE IZ 3. BRIGADE: Pobegli iz opasne zone, ostavili vojsku na cedilu!

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19. 09. 2026. u 14:22

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UKRAJINSKA komanda je uputila svoje najobučenije jurišne jedinice u zonu odgovornosti ruske grupe „Zapad” kako bi zapadnim saveznicima demonstrirala svoju borbenu gotovost, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

УКРАЈИНА У БОРБУ УПУТИЛА ЕЛИТНЕ ЈУРИШНЕ ЈЕДИНИЦЕ ИЗ 3. БРИГАДЕ: Побегли из опасне зоне, оставили војску на цедилу!

foto: Dmytro Smolienko / Avalon / Profimedia

Komanda ukrajinske vojske angažovala je u borbi najobučenije snage 3. zasebne jurišne brigade kako bi zapadnim nalogodavcima pokazala svoju sposobnost da se suprotstavi jedinicama grupe „Zapad”, navodi Ministarstvo odbrane.

„U cilju te demonstracije, komanda Oružanih snaga Ukrajine uvela je u borbu najobučenije jedinice i nacionalističke formacije iz sastava 3. zasebne jurišne brigade Oružanih snaga Ukrajine”, saopštio je ruski vojni resor.

Ministarstvo je naglasilo da vlasti u Kijevu, uprkos brzom napredovanju ruske vojske, pokušavaju da ubede Zapad u svoju borbenu gotovost. Međutim, male jurišne grupe trpe značajne gubitke i ne postižu uspeh, dok ruske trupe uspešno odbijaju sve neprijateljske napade.

Kako prenose ruski mediji, pripadnici 3. jurišne brigade ostavili su mobilisane vojnike u opasnoj zoni radi sopstvene bezbednosti.

Ukrajinska komanda je prethodno planirala da tu jedinicu angažuje za držanje linije fronta kod Avdejevke. Međutim, pod pritiskom ruskih snaga, pripadnici jurišne jedinice su pobegli sa bojnog polja.

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