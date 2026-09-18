"Delije" ne zaboravljaju Zelju! Ovako su navijači Zvezde najavili duel protiv Radničkog
Fudbaleri Crvene zvezde u 10. kolu dočekuju Radnički iz Niša, a "delije" su ovako pozvale pristalice kluba da dođu na "Marakanu".
Zvezda će tri dan nakon meča sa Železničarom iz Pančeva dočekati niški Radnički, tim koji je prethodne nedelje pobedio OFK Beograd u Nišu.
Mučili su se crveno-beli protiv "dizelke", ali su uspeli da slave fantastičnim golom Luizua. Navijači Zvezde pozvali su sve da u što većem broju dođu na stadion Rajko Mitić. U video snimku sa transparentom "u punom sjaju" čuje se poruka Branislava Zeljkovića Zelje, osnivača navijačke grupe "Delije" i velikog zvezdaša.
- Delije, dve nedelje posle derbija, eto nas opet na Marakani.
Utakmicom sa Radničkim iz Niša završavamo ovaj deo do reprezentativne pauze, koja će trajati skoro tri nedelje.
Od početka sezone Sever je imao dobra navijačka izdanja na svim utakmicama na Marakani i bio je dobra podrška našem klubu i kada je trebalo imati živaca da se to uradi. Želimo da na “odmor” odemo tako što će Sever biti na nivou utakmica do sada!
Da još jednim dobrim navijačkim izdanjem poguramo naš tim u borbi za titulu ali i da pokažemo šta očekujemi od tima nakon pauze.
Našom brojkom ćemo to najbolje pokazati - saopštili su navijači Zvezde.
Branislav Zeljković Zelja preminuo je 2010. godine, ali njega i ljubav prema klubu koju je gajio navijači nisu zaboravili ni danas.
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