"Partizan nikad nije bio u goroj situaciji, ali..." - Saša Ilić najavljuje preokret protiv Radnika
Crno-beli u Surdulici traže izlaz iz rezultatske krize.
Pretposlednje mesto na tabeli i samo dve pobede u domaćem prvenstvu od starta sezone živa su rana svih partizanovaca. Situacija nikad nije bila teža, jer je "parni valjak" pored eliminacije iz Evrope, doživeo i dva poraza u derbijima sa Crvenom zvezdom (2:1) i Vojvodinom (3:2), pa već sada značajno bodovno zaostaje za ekipama iz samog vrha.
Prilika za popravni je ovog vikenda, pošto će izabranici Saše Ilića (48) gostovati Radniku u okviru 10. kola Superlige (subota, 19.00, Arena premijum 1). Gledajući tradiciju, Surdulica je talična za crno-bele, koji sada moraju da učine sve da osvoje tri boda i tako koliko-toliko stišaju požar pred odlazak na tronedeljnu reprezentativnu pauzu.
- Nezgodno gostovanje za nas, kao i uvek. Radnik je domaćinska ekipa, ima podršku svoje publike, igraju disciplinovaano i borbeno... Ne očekuje nas nimalo lak zadatak. Dva puta su igrali nerešeno sa Zvezdom, vole jake duele, duge lopte i na sve to moramo da obratimo pažnju. Iako mislim da smo mi, individualno gledano, kvalitetnija ekipa od njih, bez odgovorne i borbene igre biće nam mnogo teško da slomimo njihov otpor. Samo ukoliko budemo ponovili neke dobre stvari iz prethodnih utakmica, a tu mislim na agresivnost, želju i jednostvanost, bićemo bliži pobedi - rekao je Ilić.
Iako legendarni kapiten konstantno ima podršku navijača i uprave, svestan je da bi ova sezona mogla negativnim slovima da bude upisana u anale kluba iz Humske.
- Partizan je u nikad goroj situaciji u svojoj istoriji kada se pogleda tabela. To je činjenica. Da li je Surdulica ili bilo koji drugi teren za vađenje jasno je da smo mi pod pritiskom i moranjem da odigramo dobro i da ostvarimo pobedimo. To s jedne strane može da donese kontraefekat, a s druge da bude pozitivna stvar, jer smo svi svesni teške situacije. Dobro smo radili na treninzima prethodnih dana, imam razloga za optimizam i nadam se da će sve to sprovesti u delo na terenu - naglasio je Ilić, a potom nastavio:
- Zahvalan sam navijačima na velikoj podršci od starta sezone. Koliko god da je loše, oni nas nikada nisu izdali. Ipak, rekao sam i posle Vojvodine, ukoliko se nastave ovakvi rezultati i tom njihovom strpljenju će doći kraj. Znamo to svi jako dobro, zato se i trudimo da radimo još jače kako bi stvari okrenuli u našu korist. Mi moramo od sutra da krenemo u seriju pobeda, jer nam ova situacija ne dozvoljava da razmišljamo drugačije.
Čuveni as se dotakao i psihološkog aspekta, jer je očigledno da se njegova ekipa teško vraća kada juri rezultatski zaostatak. Posebno boli poraz u večitom derbiju, ali i od Vojvodine na JNA.
- Nije lako i ne bih se mnogo vraćao na ono što je bilo. Katastrofa je s rezultatske strane, izgubili smo obe utkamice i znam da je igračima teško, kao i meni. Ipak, rad na treninzima mi daje nadu da možemo da krenemo uzlaznom putanjom. Prečesto nam se ove sezone dešava da jurimo prednost rivala. Pogotovo na našem stadionu, kada promašimo jednu-dve stopostotne šanse i onda odmah posle toga primimo gol. Radimo mnogo na tome tokom treninga, pričam sa igračima, pokazujemo im tokom analiziranja svih detalja i svesni smo da kada bismo to promenili mnogo bi nam značilo na psihiloškom planu. I sreća mora da se zasluži, a mi je dosad nismo imali. Zato protiv Radnika moramo da uđemo u meč sa pravim pristupom, da od prvog minuta krenemo kako smo se dogovorili, jer samo tako i možemo da očekujemo dobar rezultat - zaključio je Ilić.
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