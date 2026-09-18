POLITIČKI SKANDAL! Južnoj Koreji pustili himnu Severne Koreje

Južnokorejski hokejaši na travi ostali su danas zbunjeni kada, pred utakmicu protiv Bangladeša na Azijskim igrama, umesto njihove intonirana himna Severne Koreje.

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Južnokorejski igrači su posmatrali situaciju, nesigurni kako da reaguju.

Mnogi igrači stajali su mirno, neki su prolazili rukama kroz kosu, a neki su držali desnu ruku na srcu dok je muzika svirala.

Organizatori su brzo ispravili grešku i pustili ispravnu himnu.

Južna Koreja je pobedila u toj utakmici sa 5:0.

Azijske igre se zvanično otvaraju u subotu.

Neki mečevi su odigrani pre zvaničnog otvaranja kako bi se prilagodili zgusnutom rasporedu na kojem učestvuje više od 11.000 sportista, što je više nego na Letnjim olimpijskim igrama.