POLITIČKI SKANDAL! Južnoj Koreji pustili himnu Severne Koreje
Južnokorejski hokejaši na travi ostali su danas zbunjeni kada, pred utakmicu protiv Bangladeša na Azijskim igrama, umesto njihove intonirana himna Severne Koreje.
Južnokorejski igrači su posmatrali situaciju, nesigurni kako da reaguju.
Mnogi igrači stajali su mirno, neki su prolazili rukama kroz kosu, a neki su držali desnu ruku na srcu dok je muzika svirala.
Organizatori su brzo ispravili grešku i pustili ispravnu himnu.
Južna Koreja je pobedila u toj utakmici sa 5:0.
Azijske igre se zvanično otvaraju u subotu.
Neki mečevi su odigrani pre zvaničnog otvaranja kako bi se prilagodili zgusnutom rasporedu na kojem učestvuje više od 11.000 sportista, što je više nego na Letnjim olimpijskim igrama.
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