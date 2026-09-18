Košarka

Hart se krstio zbog Jokića: Amerikanac ostao bez teksta kada je video ove brojke Srbina

Александар Илић
Aleksandar Ilić

18. 09. 2026. u 13:59

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Nikola Jokić nema ravnog, posebno u kategoriji "tripl-dabl" ali jedna situacija izazvala je reakciju javnosti.

Харт се крстио због Јокића: Американац остао без текста када је видео ове бројке Србина

FOTO: Marty Jean-Louis / imago sportfotodienst / Profimedia

Objavqena je lista nba igrača sa najviše tripl-dabl učinaka u poslednje tri godine, a na njoj se nalazi i bek Njujork Niksa - Džoš Hart. On je sa 17 tripl-dablova završio na sedmom mestu.

Kada je video u kakvom se društvu nalazi, nije mogao da odoli. Odmah se oglasio na društvenoj mreži Iks. 

- Neću da lažem, ovo mi je veoma smešno - napisao je Hart. 

Jokiću bez premca 

Bez konkurencije je Nikola Jokić sa 93 utakmice koje su završene dvocifrenim učinkom u tri kolone. 

Drugi je Domantas Sabonis sa 36, a dva manje ima Luka Dončić. 

Ostatak liste izgleda ovako: 

Luka Dončić – 34
Džoš Gidi – 23
Janis Adetokumbo – 21
Lebron Džejms – 18
Džoš Hart – 17

A podatak koji najviše upada u oči ipak pripada Jokiću koji ima više tripl-dablova nego Sabonis i Dončić zajedno.

Srpski reprezentativac je drugi i na večnoj listi sa 198 tripl dabl učinka. Ispred njega je samo Rasel Vestbruk sa 209 koji je završio karijeru.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

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