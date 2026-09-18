Hart se krstio zbog Jokića: Amerikanac ostao bez teksta kada je video ove brojke Srbina

Nikola Jokić nema ravnog, posebno u kategoriji "tripl-dabl" ali jedna situacija izazvala je reakciju javnosti.

FOTO: Marty Jean-Louis / imago sportfotodienst / Profimedia

Objavqena je lista nba igrača sa najviše tripl-dabl učinaka u poslednje tri godine, a na njoj se nalazi i bek Njujork Niksa - Džoš Hart. On je sa 17 tripl-dablova završio na sedmom mestu.

Kada je video u kakvom se društvu nalazi, nije mogao da odoli. Odmah se oglasio na društvenoj mreži Iks.

- Neću da lažem, ovo mi je veoma smešno - napisao je Hart.

😂😂😂 I can’t lie this is hilarious to me https://t.co/AHg7u1mysv — Josh Hart (@joshhart) September 18, 2026

Jokiću bez premca

Bez konkurencije je Nikola Jokić sa 93 utakmice koje su završene dvocifrenim učinkom u tri kolone.

Drugi je Domantas Sabonis sa 36, a dva manje ima Luka Dončić.

Ostatak liste izgleda ovako:

Luka Dončić – 34

Džoš Gidi – 23

Janis Adetokumbo – 21

Lebron Džejms – 18

Džoš Hart – 17

A podatak koji najviše upada u oči ipak pripada Jokiću koji ima više tripl-dablova nego Sabonis i Dončić zajedno.

Srpski reprezentativac je drugi i na večnoj listi sa 198 tripl dabl učinka. Ispred njega je samo Rasel Vestbruk sa 209 koji je završio karijeru.

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