U čast legendi: Crvena zvezda trening centar nazvala po Vladimiru Cvetkoviću (VIDEO)
CRVENA zvezda ne zaboravlja legendarnog Vladimira Cvetkovića i u njegovu čast uradila je jedan veoma lep gest.
Naime, trening centar u dvorani "Aleksandar Nikolić" od sad će nositi ime Vladimir Cvetković. On je bio legenda kluba sa Malog Kalemegdana.
- Trening centar Vladimir Cvetković, otvorili su predsednik kluba Željko Drčelić, Miloš Teodosić, kapiten Ognjen Dobrić, Milan Tomić, Nebojša Ilić i Mirko Pavlović, nekadašnji kapiten, a da simbolika bude još veća danas direktor SC Tašmajdan, kao što je to nekada bio i Veliki Vladimir, i ujedno i kum porodice Cvetković, dok je sin i naš nekadašnji košarkaš Rastko Cvetković iz opravdanih razloga bio odsutan. Ovo je samo prva od manifestacija kojim će KK Crvena zvezda ukazati zasluženu počast Vladimiru Cvetkoviću, jer je Cvele svime što je uradio za klub, sportsko društvo, i fudbalski klub – to zaslužio - stoji u objavi KK Crvena zvezda na Instagramu.
Podsetimo, Vladimir Cvetković je preminuo 6. maja 2026. godine i bio je jedan od najvećih igrača u istoriji crveno-belih.
Crvena zvezda ovog petka od 19 časova u dvorani "Aleksandar Nikolić" dočekuje Aris u poslednjoj prijateljskoj utakmici pred start nove sezone.
Klub sa Malog Kalemegdana prvi zvaničan meč igra narednog četvrtka kada u Beograd na početku Evrolige dolazi Žalgiris.
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