Rastko Simić i Almir Memić sjajni na startu Evropskog prvenstva u Sofiji!

Posle prvog dana takmičenja seniorskog Evropskog prvenstva za bokserke i boksere u Sofiji kada su Srbiji pobede doneli Anastasija Lukajić u kategoriji do 65 kg i Filip Džida (do 70kg), drugi dan je takođe bio sjajan za reprezentaciju naše države.

Foto: SBS

Nastavak sjajne pobedonosne serije doneli su reprezentativci Rastko Simić i Almir Memić. Najpre je u prvoj sesiji drugog dana takmičenja u glavnom gradu Bugarske pobedu doneo Simić, koji se takmiči u kategoriji do 80 kilograma, savladavši u šesnaestini finala predstavnika Litvanije Arvidasa Dainisa. U osmini finala srpskog boksera u ponedeljak očekuje novi izazov, a rival će mu biti Murad Alihvardijev iz Azerbejdžana.

U drugoj sesiji novu radost Srbiji doneo je Almir Memić, u kategoriji do 75 kilograma pobedivši Hrvata Petra-Krešimira Kneževića u šesnaestini finala. U narednom kolu, 21. septembra, Memić će boksovati protiv Ismaila Mutsolgova iz Rusije.

Srpska reprezentacija nastavlja borbe na Evropskom prvenstvu u Sofiji sa ciljem da ostvari što bolje rezultate i izbori plasman u završnicu kontinentalnog takmičenja.

Foto: SBS

Trećeg dana takmičenja (19. septembra) na EP u Sofiji u ring će izaći i braniti boje Srbije u kategoriji do 51kg Nikolina Džida protiv engleskinje Rubi Vajt, u kategoriji do 57kg Jelena Zekić protiv ruskinje Ljudmile Vorontsove i u osmini finala do 55kg Artur Ngapetijan protiv Bilala Bename iz Francucke.

Podsetimo, prvog dana takmičenja Srbiji su pobede doneli Anastasija Lukajić u kategoriji do 65 kg savladavši Nemicu Jule Voh i Filip Džida (do 70kg) koji je bio bolji od Vasilea Čebotarija iz Moldavije.

Memić nije krio oduševljenje posle velikog trijumfa:

- Danas prvi meč i prva pobeda. Nekako je uvek najteže na početku turnira, malo dok se uboksujemo, sledeći meč je takav da me očekuje prvak sveta, Rus. Moramo tu prepreku da pređemo i da idemo po zlato ove godine - rekao je Almir Memić.

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