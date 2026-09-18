Politika

TAČNO U 12 ČASOVA: Predsednik Vučić posetiće sutra etno selo Moravski konaci

В.Н.

18. 09. 2026. u 18:23

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ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" posetiće sutra u 12 časova etno selo „Moravski konaci“, u Velikoj Plani.

ТАЧНО У 12 ЧАСОВА: Председник Вучић посетиће сутра етно село Моравски конаци

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/

Tom prilikom predsednik će razgovarati sa meštanima.

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