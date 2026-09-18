Politika

KANDIDAT ZA POSLANIKA SA BLOKADERSKE LISTE OPTUŽIVAN ZA MOBING! Procureli mejlovi koje je dr Nešković pisao mlađim koleginicama (VIDEO)

В.Н.

18. 09. 2026. u 18:44

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Detalji koji su isplivali u javnost šokirali su mnoge.

КАНДИДАТ ЗА ПОСЛАНИКА СА БЛОКАДЕРСКЕ ЛИСТЕ ОПТУЖИВАН ЗА МОБИНГ! Процурели мејлови које је др Нешковић писао млађим колегиницама (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Doktor Aleksandar Nešković, kandidat za poslanika sa blokaderske liste našao se u centru ozbiljnog skadala.

Kako se sumnja, ovaj čovek je godinama optuživan za mobing nad koleginicama, dok su sada u javnost procurili i sporni mejlovi koji pokazuju na koji način je dr Nešković pisao mlađim koleginicama.

Pitanje koje se nameće je da li je ovo profil čoveka koji treba da predstavlja građane i da li je ovo njihova prava politika?

Pogledajte u videu i šta je ovaj profesor navodno pisao koleginicama OVDE.

(24sedam)

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