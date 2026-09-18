KANDIDAT ZA POSLANIKA SA BLOKADERSKE LISTE OPTUŽIVAN ZA MOBING! Procureli mejlovi koje je dr Nešković pisao mlađim koleginicama (VIDEO)

Detalji koji su isplivali u javnost šokirali su mnoge.

Foto: Printskrin

Doktor Aleksandar Nešković, kandidat za poslanika sa blokaderske liste našao se u centru ozbiljnog skadala.

Kako se sumnja, ovaj čovek je godinama optuživan za mobing nad koleginicama, dok su sada u javnost procurili i sporni mejlovi koji pokazuju na koji način je dr Nešković pisao mlađim koleginicama.

Pitanje koje se nameće je da li je ovo profil čoveka koji treba da predstavlja građane i da li je ovo njihova prava politika?

Pogledajte u videu i šta je ovaj profesor navodno pisao koleginicama OVDE.

(24sedam)