Košarka

Promašio produžetak! On je tragičar prvog polufinala Superkupa Evrolige!

Новости онлине/С.С.

18. 09. 2026. u 19:15

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Neviđena drama odlučila ko će u finale.

Промашио продужетак! Он је трагичар првог полуфинала Суперкупа Евролиге!

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Košarkaši Olimpijakosa pobedili su večeras Fenerbahče rezultatom 92:90 u polufinalu premijernog Superkupa Evrolige.

Olimpijakos će za trofej igrati protiv boljeg iz duela Dubai - Real Madrid.

"Meč viner" bio je Evan Furnije, koj je ujedno bio i najefikasniji akter utakmice sa 19 poena. Breston Ki je dodao 17 (šest skokova), Žan Montero ubacio 13, a Donta Hol 12.

Kod Fenerbahčea Ševon Šilds postigao je 18, a Brekston Ki 17 poena.

Opšte ludilo nastalo je u samom finišu utakmice i neviđena drama, koja je rešena promašajem!

Fenerbahče je zatim imao šansu da upiše pobedu u poslednjem napadu, ali se odlučio da ide na produžetak. Ipak, Horton-Taker je bio neprecizan sa poludistance, dok je i posle skoka promašio, pošto igrači turskog tima nisu bili svesni koliko je vremena preostalo.

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