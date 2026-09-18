Politika

ŠEŠELJ BIO U PRAVU: Lider radikala raskrinkao blokadersku listu još u maju

Novosti online

18. 09. 2026. u 18:09

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PREDSEDNIK Srpske radikalne stranke (SRS) prof. dr Vojislav Šešelj prokomentarisao je jednu od centralnih političkih tema u Srbiji.

ШЕШЕЉ БИО У ПРАВУ: Лидер радикала раскринкао блокадерску листу још у мају

Foto: N. Skenderija

U izjavi za Srpski dnevnik na Informer televiziji, Šešelj konstatuje da su blokaderi izmanipulisani.

- Nijedan student neće biti na studentskoj blokaderskoj listi. I valjda sad među njima ima malo mozga da shvate da su i sami manipulisani - kaže Šešelj.

Lider radikala podvlači da blokaderi neće ostvariti političku dobit svojim besmislenim akcijama.

- Oni se na ulicama bore, zimi smrzavaju, nekad ulaze i u sukobe sa policijom, maltretiraju mirne građane, da bi neko drugi ostvario političku dobit - ističe Šešelj.

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