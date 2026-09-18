ŠAMPIONI U POZNAVANJU SAOBRAĆAJA: Tim osnovaca iz Srbije odbranio zlato na evropskom takmičenju u Češkoj
ČETVOROČLANA srpska reprezentacija koju su činili najbolji osnovci sa majskog državnog takmičenja „Šta znaš o saobraćaju“ osvojila je pobednički pehar na upravo završenom FIA Evropskom takmičenju u poznavanju saobraćaja i bezbedne vožnje na biciklu.
Zlatnu ekipu Srbije činili su: Pavle Jovičić iz OŠ „Vojvoda Stepa“ Beograd, Miloš Miletić, učenik OŠ „Vuk Karadžić“ iz Potočca kod Paraćina, Sara Risimović iz OŠ „Branislav Petrović“ Slatina kod Čačka i Milica Vasić, OŠ „14 oktobar“ (Barič).
FIA Evropsko takmičenje, 39. po redu, održano je od 10. do 13. septembra u češkom gradu Nahod, a glavni deo nadmetanja sproveden je na terenima tamošnjeg teniskog kluba, dok su takmičari bili smešteni u obližnjem kompleksu. Deca iz Srbije otputovala su u Češku predvođena trenerom i koordinatorom Dušanom Todorovićem i svojim nastavnicima Aleksandrom Vinićem, Draganom Vaskovićem, Oliverom Matić i Urošem Ćeranićem. Za pobednički pehar nadmetali su se takmičari iz 17 evropskih zemalja.
Naši učenici su zablistali ostavivši iza sebe timove iz Letonije i domaćine iz Češke, koji su zauzeli drugo i treće mesto. U Srbiju su doneli i četiri pojedinačne zlatne medalje, odbranivši tako ekipnu šampionsku titulu iz prethodne godine.
Na ovom takmičenju učestvuju učenici uzrasta od 10 do 12 godina, a svaki nacionalni tim čine po dva dečaka i dve devojčice. Nadmetanje objedinjuje teorijski i praktični deo – test znanja iz poznavanja saobraćajnih propisa i veštinu bezbedne vožnje na biciklu koja se pokazuje prolaskom kroz poligon sa preprekama, uz simulaciju različitih situacija u saobraćaju.
Dragan Vasković, nastavnik tehničkog i tehnologije iz OŠ „Vuk Karadžić“ pripremao je i vodio svog učenika Miloša Miletića (11) kroz sve nivoe ovog takmičenja – od školskog do evropskog. On ističe da su utisci iz Češke fenomenalni i da su svi iz srpskog tima pokazali odlično znanje i fascinantnu spretnost na poligonu.
- Od 560 poena koliko je bilo moguće ukupno osvojiti mi smo imali 540. Drugoplasirana Letonija prikupila je 533, tako da je pobeda potpuno zaslužena. Srpska ekipa bila je prva i prošle godine na Evropskom takmičenju u Beogradu. Što se tiče škole iz Potočca, praktično smo svake godine učesnici državnog takmičenja, ali nikad nismo, bar poslednjih dvadesetak godina, imali predstavnika na Evropskom. Sad jesmo i zbog toga smo vrlo ponosni na našeg Miloša, kao i na sve ostale učenike koji su Srbiji ponovo doneli šampionski pehar.
POLA DECENIJE U VRHU
U poslednjih pet godina naš tim osnovaca, uz veliku podršku Auto-moto saveza Srbije (AMSS), čak četiri puta je bio najbolji na ovom FIA Evropskom prvenstvu. A to je rezultat kontinuiranog rada i dobrih priprema odabrane ekipe nakon okončanja nacionalnog takmičenja „Šta znaš o saobraćaju“. Ovog puta motivisani učenici i njihovi nastavnici više dana uvežbavali su znanja i praktične veštine u Bogovađi kod Ljiga, tako da rezultat nije izostao.
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