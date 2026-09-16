Fudbal

Srbija nije uspela: Matej Gaštarov odabrao da igra za Severnu Makedoniju

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

16. 09. 2026. u 14:10

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SRBIJA je želela da Matej Gaštarov nastupa za našu reprezentaciju. Sad je poznat epilog cele priče.

Србија није успела: Матеј Гаштаров одабрао да игра за Северну Македонију

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Talentovani vezista Crvene zvezde, je odabrao da igra za rodnu zemlju i nosiće dres Severne Makedonije.

To je 19-godišnji vezista potvrdio i na društvenoj mreži Instagram. Selektor Goce Sedlovski ga je uvrstio na spisak za predstojeće mečeve Lige nacija.

Ovo i ne treba toliko da čudi, s obzirom na to da je momak iz Skoplja prošao sve mlađe kategorije Severne Makedonije.

Pomenuta reprezentacija će u B diviziji Ligi nacija igrati protiv Švajcarske, Slovenije i Škotske.

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