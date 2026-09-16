Srbija nije uspela: Matej Gaštarov odabrao da igra za Severnu Makedoniju
SRBIJA je želela da Matej Gaštarov nastupa za našu reprezentaciju. Sad je poznat epilog cele priče.
Talentovani vezista Crvene zvezde, je odabrao da igra za rodnu zemlju i nosiće dres Severne Makedonije.
To je 19-godišnji vezista potvrdio i na društvenoj mreži Instagram. Selektor Goce Sedlovski ga je uvrstio na spisak za predstojeće mečeve Lige nacija.
Ovo i ne treba toliko da čudi, s obzirom na to da je momak iz Skoplja prošao sve mlađe kategorije Severne Makedonije.
Pomenuta reprezentacija će u B diviziji Ligi nacija igrati protiv Švajcarske, Slovenije i Škotske.
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