PANIKA U AMERICI! Kina napravila moćno oružje: Brod-matica seje strah na okeanu! (VIDEO)
ANALIZA satelitskih snimaka otkrila je da se u brodogradilištu „Hudong-Džonghua” (Hudong-Zhonghua) u Šangaju gradi veliko i veoma neobično plovilo, čija konfiguracija snažno ukazuje na to da je namenjeno za upravljanje velikim bespilotnim podmornicama i pružanje podrške njima.
Čini se da je reč o prvom namenskom brodu-matici za bespilotne podmornice na svetu, što dodaje potencijalno važnu novu dimenziju brzo rastućim kapacitetima Ratne mornarice Narodne oslobodilačke armije Kine za podvodno ratovanje. Ovo plovilo predstavlja najnoviji korak u kineskim, po svemu sudeći nezvaničnim, naporima da se razviju operativno upotrebljiva bespilotna podvodna vozila izuzetno velikih dimenzija (XXLUUV).
Kina je već testirala dva tipa izuzetno velikih bespilotnih podmornica, pri čemu su uočena plovila bila dugačka približno 35, odnosno 45 metara. Njihova veličina je posebno značajna jer se procenjuje da su otprilike šest do osam puta veće od američke bespilotne podmornice „Boing Orka” (Boeing Orca XLUUV). Pojava namenskog broda za podršku sugeriše da kineski program prelazi iz faze eksperimentalnog testiranja u fazu razvoja operativnog sistema. Umesto da se džinovski podvodni dronovi jednostavno lansiraju sa objekata na obali ili plutajućih dokova, novi brod-matica bi mogao da omogući njihov transport, održavanje, lansiranje i prihvat na otvorenom moru, čime bi se potencijalno značajno proširila geografska područja u kojima mogu da deluju.
Brod-matica bi mogao imati dve uloge. Kao prvo, mogao bi da služi kao pokretna baza za podršku, koja prevozi velike autonomne podmornice i pruža im usluge održavanja i logističku podršku. Kao drugo, mogao bi da funkcioniše kao platforma za lansiranje i prihvat, omogućavajući raspoređivanje XXLUUV vozila sa lokacija koje su daleko od kineske obale. Dok bi snage XXLUUV vozila bazirane na kopnu bile ograničene lokacijom postrojenja za lansiranje i potrebom za prolaskom kroz vode koje su potencijalno pod nadzorom pre dolaska u udaljene zone delovanja, pokretni brod-matica može da preveze vozila mnogo bliže njihovim planiranim zonama patroliranja pre nego što ih pusti u rad.
Neobična konfiguracija novog broda podseća na izgled amfibijskog desantnog broda, naročito zbog velike palube-bazena (well-deck) na krmi. Ipak, raspored se značajno razlikuje od onog kod konvencionalnih desantnih brodova i čini se da je posebno projektovan za rukovanje velikim podvodnim vozilima. Na krmi se nalazi otvorena paluba ispod koje se može postaviti veliki nosač (postolje). Čini se da se taj nosač spušta u vodu pomoću 12 vertikalnih hidrauličnih stubova za podizanje i spuštanje, čime se obezbeđuje mehanizam za prihvat i podršku XXLUUV-u (ekstra velikom podvodnom vozilu bez ljudske posade) tokom njegovog porinuća i izvlačenja iz vode. Ovakvo rešenje bi omogućilo spuštanje masivnih bespilotnih podmornica u vodu bez potrebe za konvencionalnim dizalicama ili specijalizovanim dokovima za podmornice.
Jedna od ključnih potencijalnih primena bila bi obavljanje zadataka prikupljanja obaveštajnih podataka, nadzora i izviđanja velikog dometa. Autonomna podmornica bi mogla da ostane pod vodom tokom dužeg vremenskog perioda, prateći pomorski saobraćaj i kretanje neprijateljskih pomorskih snaga ili prikupljajući akustične podatke. Velika podvodna bespilotna vozila (UUV) takođe bi se mogla opremiti minama, torpedima ili drugim naoružanjem, iako trenutno ne postoje javno dostupni dokazi koji potvrđuju kakvo je tačno naoružanje planirano za kineske XXLUUV-e. Njihove velike dimenzije omogućile bi znatno veći kapacitet za nošenje tereta u odnosu na konvencionalne podvodne dronove, što bi potencijalno omogućilo izvršavanje misija koje su tradicionalno bile rezervisane za podmornice sa ljudskom posadom.
militarywatchmagazine.com
BONUS VIDEO - EV DAYS 2026 dani električnih vozila u Novom Sadu
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)