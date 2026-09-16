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Jedna velika promena: Formula 1 objavila raspored za 2027. godinu

Filip Milošević

16. 09. 2026. u 14:17

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Formula 1 i Svetska automobilska federacija (FIA) objavile su, nakon odobrenja Svetskog saveta za auto-moto sport, kalendar za 2027. godinu u kojoj će biti vožene 24 trke, a broj sprint trka povećan je sa šest na deset, navodi se danas na zvaničnom sajtu takmičenja.

Једна велика промена: Формула 1 објавила распоред за 2027. годину

Foto: AP Photo/Darko Bandic

Predsezonska testiranja biće održana u Bahreinu od 24. do 27. februara naredne godine.

Sezona 2027. počinje 14. marta trkom za Veliku nagrada Bahreina, a završava se Velikom nagradom Abu Dabija, koja je na programu 12. decembra.

Sprint trke biće održane prvi put u Bahreinu, Australiji, Japanu, Monaku i Abu Dabiju, dok će se ostale sprint trke voziti u Kanadi, Velikoj Britaniji, Italiji, Brazilu i Kataru.

"Kalendar za 2027. godinu okuplja neke od najznačajnijih staza i uzbudljivih gradova na svetu, stvarajući neverovatnu scenu za još jednu nezaboravnu sezonu F1. Uzbuđeni smo što možemo da poželimo dobrodošlicu Portugalu i Turskoj u šampionat i što proširujemo sprint trke na deset događaja, pružajući našim navijačima više uzbuđenja, drame i akcije koja čini naš sport tako posebnim", izjavio je predsednik i izvršni direktor Formule 1 Stefano Domenikali, preneo je zvanični sajt F1.

Raspored trka F1 za 2027. godinu: Bahrein 14. mart, Saudijska Arabija 21. mart, Australija 4. april, Japan 11. april, Kina 18. april, Majami, 2. maj, Kanada 23. maj, Monako 6. jun, Portugal 20. jun, Velika Britanija 4. jul, Austrija 11. jul, Belgija 25. jul, Mađarska 1. avgusta, Italija 5. septembar, Španija 12. septembar, Azerbejdžan 26. septembar, Turska 3. oktobar, Singapur 10. oktobar, SAD 24. oktobar, Meksiko 31. oktobar, Brazil 7. novembar, Las Vegas 20. novembar, Katar 5. decembar i Abu Dabi 12. decembar.

    

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