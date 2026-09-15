Grobari će poludeti zbog ovoga: "Stolica? On je reformator! De Zerbi nije bolji trener od njega"
Trener Vojvodine Marko Savić nahvalio je svog kolegu i bivšeg šefa stručnog štaba Partizana kao niko do sada.
Ilija Stolica već neko vreme nije u centru pažnje srpske fudbalske javnosti, ali njegovo ime i dalje ima značajnu težinu među mlađom generacijom domaćih trenera. To je u podkastu Mocart sporta posebno istakao šef stručnog štaba Vojvodine Marko Savić.
Savić je gostovao nakon velike pobede Vojvodine nad Partizanom u Humskoj (3:2), a razgovor je između ostalog usmerio i ka novoj generaciji srpskih stratega. Radomir Koković, Žarko Lazetić, Marko Jakšić i Savić samo su neki od stručnjaka koji pripadaju tom talasu, dok je nekadašnji trener Partizana, prema Savićevim rečima, imao važnu ulogu u njihovom razvoju.
Iako Stolica već dve godine nema angažman nakon rada u slovačkom Trenčinu, njegovo trenersko znanje ostavilo je dubok trag među mladim stručnjacima.
- Kada je Ilija Stolica došao, niko u Superligi nije gledao na fudbal na taj način. On je pionir svega toga i mnogo je pomogao nama mladim trenerima. Ne govorim samo o meni, znam gomilu trenera koji su išli kod njega po savet i usmerenje, gledajući ono što radi. Tada smo svi mi uglavnom radili u mlađim kategorijama, a on je pomogao da se u našem fudbalu promeni narativ - pokazao je da mlad trener može da isporuči i rezultat i igru, ali i da drži svlačionicu. Svlačionica ne mora da se drži samo na osnovu godina i hijerarhije, već malo i na osnovu znanja - rekao je Savić.
Trener "stare dame" potom je napravio jasnu razliku između uticaja koji su pojedini mladi stručnjaci ostvarili u svojim klubovima i doprinosa koji Stolici pripisuje kada je u pitanju sama trenerska struka.
- Mislim da ovi mladi treneri imaju znanje. Ako pričamo o uticaju na klubove, Žarko Lazetić sa TSC-om i Radomir Koković sa Železničarom su napravili najveći iskorak. Ali za samu trenersku struku - ubedljivo najveći uticaj imao je Ilija Stolica. Pitajte bilo kog mladog trenera, on je bio pravi reformator.
Stolica je tokom karijere vodio Partizan, ali se na klupi crno-belih zadržao kratko, ostavio neubedljiv utisak, na sebe navukao gnev navijača, pa je napustio klub nakon niza loših rezultata početkom 2022. godine. Poslednji posao imao je u Trenčinu pre dve godine.
Ipak, Savić nema dilemu kada govori o njegovim stručnim kvalitetima i otišao je toliko daleko da ga je direktno uporedio sa jednim od trenutno cenjenijih evropskih trenera i aktuelnog stratega Totenhema.
- Ljudi, Ilija Stolica nije lošiji trener od Roberta de Zerbija, to vam garantujem i mogu da potpišem. On je vrhunski stručnjak i vrhunska ličnost. U trenerskom poslu prirodno dolazi do kriza, ali videćete - zaključio je trener Vojvodine Marko Savić u podkastu "2x45".
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