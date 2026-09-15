U jednom od najlepših gradova: Ovaj stadion biće domaćin finala Lige šampiona za tri godine!
UEFA odredila ko će ugostiti najbolje evropske klubove 2029.
Već smo pisali da je evropska "Kuća fudbala" domaćinstvo finala Lige Evrope 2029. godine dodelila Srbiji, a meč za pehar igraće se u Beogradu.
Tačnije na nacionalnom stadionu u Surčinu, čija izgradnja je u toku. Podsetimo, domaćin istog takmičenja ove sezone je Nemačka, a finale će se igrati 26. maja u Frankfurtu na "Dojče Bank parku".
U međuvremenu, UEFA je odlučila i ko će organizovati finalne mečeve Lige šampiona 2028. i 2029. a izbor je pao na Bajern i Barselonu!
Giganti iz Minhena i Katalonije organizovaće dva najveća klupska evropska događaja, koji će se održati za dve, odnosno, tri godine. Alijanc arena i Nou Kamp imaće priliku da ugoste finaliste iz pomenutih sezona.
Podsetimo, stadion madridskog Atletika, "Metropolitano", biće domaćin ove sezone ekipama u borbi za "ušati pehar".
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