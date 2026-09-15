Fudbal

U jednom od najlepših gradova: Ovaj stadion biće domaćin finala Lige šampiona za tri godine!

Новости онлине/С.С.

15. 09. 2026. u 13:02

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UEFA odredila ko će ugostiti najbolje evropske klubove 2029.

У једном од најлепших градова: Овај стадион биће домаћин финала Лиге шампиона за три године!

FOTO: Tanjug/AP/Armin Durgut

Već smo pisali da je evropska "Kuća fudbala" domaćinstvo finala Lige Evrope 2029. godine dodelila Srbiji, a meč za pehar igraće se u Beogradu.

Tačnije na nacionalnom stadionu u Surčinu, čija izgradnja je u toku. Podsetimo, domaćin istog takmičenja ove sezone je Nemačka, a finale će se igrati 26. maja u Frankfurtu na "Dojče Bank parku".

U međuvremenu, UEFA je odlučila i ko će organizovati finalne mečeve Lige šampiona 2028. i 2029. a izbor je pao na Bajern i Barselonu!

Bakhrom Tursunov / Alamy / Profimedia

Giganti iz Minhena i Katalonije organizovaće dva najveća klupska evropska događaja, koji će se održati za dve, odnosno, tri godine. Alijanc arena i Nou Kamp imaće priliku da ugoste finaliste iz pomenutih sezona.

Podsetimo, stadion madridskog Atletika, "Metropolitano", biće domaćin ove sezone ekipama u borbi za "ušati pehar".

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