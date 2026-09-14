Superligaš smenio trenera: Platio je ceh zbog ovog poraza!

Svemu je kumovao loš start sezone u fudbalskoj eliti.

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Novi poraz u Superligi, ovog puta na Čairu od niškog Radničkog, prelio je čašu nezadovoljstva na Staroj Karaburmi.

Zbog toga su čelnici OFK Beograda odlučili da se zahvale na saradnji Jovanu Damjanoviću, saznaje Telegraf. Do razlaza "romantičara" i perspektivnog stručnjaka došlo je posle slabog početka sezone, dok će plavo-beli narednih dana odlučiti ko će voditi ekipu u nastavku takmičenja.

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Izvesno je da će na klupi u meču protiv Radničkog 1923 iz Kragujevca sledećeg vikenda sedeti neko od Damjanovićevih pomoćnika, a tek za vreme reprezentativne pauze OFK Beograd će ozvaničiti novog šefa stručnog štaba.

Odluka je došla iznenada, pa imena kandidata za klupu još uvek nema. Dakle, OFK Beograd kreće u potragu za novim šefom struke, koji će pokušati da odvede "romantičare" do plasmana u plej-of Superlige Srbije.

Podsetimo, Jovan Damjanović seo je na klupu OFK Beograda na početku 2026. Pre toga je bio trener TSC i Voždovca, kao i selektor mlađih selekcija Srbije, uzrasta U16, U17, U18 i U19.

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