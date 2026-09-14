A nakon Partizana...Murinen i dalje bez dozvole NCAA

Bivši košarkaš Partizana, Mika Murinen, još nije dobio dozvolu da nastupa za Arkanzas. Međutim nadaju se u ovom univerzitetu da će do početka sezone sve biti rešeno.

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Trener Arkanzasa Džon Kalipari objasnio je za Whole Hog Sports da Murinen nije jedini novajlija koji čeka odluku i da NCAA trenutno obrađuje veliki broj sličnih zahteva.

“Pretpostavljam da prvo rešavaju najkomplikovanije slučajeve. Svi sa kojima sam razgovarao nalaze se u istoj situaciji. Jednostavno moramo da sačekamo. Nadamo se da će odluka biti onakva kakva bi trebalo da bude“, rekao je Kalipari.

U Arkanzasu su uvereni da će Murinen dobiti dozvolu pre prve zvanične utakmice, zakazane za 8. novembar.