A nakon Partizana...Murinen i dalje bez dozvole NCAA
Bivši košarkaš Partizana, Mika Murinen, još nije dobio dozvolu da nastupa za Arkanzas. Međutim nadaju se u ovom univerzitetu da će do početka sezone sve biti rešeno.
Trener Arkanzasa Džon Kalipari objasnio je za Whole Hog Sports da Murinen nije jedini novajlija koji čeka odluku i da NCAA trenutno obrađuje veliki broj sličnih zahteva.
“Pretpostavljam da prvo rešavaju najkomplikovanije slučajeve. Svi sa kojima sam razgovarao nalaze se u istoj situaciji. Jednostavno moramo da sačekamo. Nadamo se da će odluka biti onakva kakva bi trebalo da bude“, rekao je Kalipari.
U Arkanzasu su uvereni da će Murinen dobiti dozvolu pre prve zvanične utakmice, zakazane za 8. novembar.
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