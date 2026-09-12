Prve reči posle učešća u finalu: Evo kako je Adriana Vilagoš videla učešće u Budimpešti!

Srpska atletičarka osvojila peto mesto u finalu!

Ben STANSALL / AFP / Profimedia

Srpska atletičarka Adriana Vilagoš završila je na petom mestu, takmičenje u bacanju koplja na Ultimativnom svetskom prvenstvu u prestonici Mađarske.

Uprkos što je ostala bez odličja, naša reprezentativka je ostvarila dobar rezultat, sa posebnim akcentom na prvi hitac gde je imala drugo najbolje bacanje.

Žestoko je platila ceh prestupu u trećoj seriji i na kraju je ostala bez medalje i pobedničkog postolja:

"Očekivala sam bolji rezultat što se tiče daljine, a imala sam i prestup... Bili su to više lepi nego dobri hici. Dugačka je sezona, a uživala sam u ovakvom kraju i hvala svima što su me podržali i navijali za mene. Žao mi je što nisam mogla još jednom dobro da bacim. Sledi odmor i pripreme za sledeću sezonu", rekla je Vilagoš, posle učešća u finalu.

Ocenila je novi sistem takmičenja:

"Nisam neki fan ovih novih promena, moja disciplina je 3 plus 3 hitca. Bilo bi bolje da se zadržalo, koplje ima mnogo oscilacija, bolje bi bilo da imamo svi tri pa još tri pokušaja. Drugačija je mentalna priprema kada znamo da imamo još šansi ovako je pritisak jer ne znamo da li ćemo imati još bacanja", kaže Adriana i dodaje:

"Generalno je to samo ideja, nisu još koristili ništa od te nove tehnologije. Ne znamo još šta će biti, možda bi bilo popularnije jer bi pokazalo gde se greši i ako ne možemo da ispravimo onda tehnologija ne može da nam pomogne".

Ne smatra da ima razlog za zadovoljstvo:

"Bila je izazovna sezona i lagala bih kada bih rekla da sam zadovoljna. Bilo je problema, ali na kraju sam imala dobre treninge i takmičenja sa dobrim momentima i nadam se da će ovo biti dobra podloga za naredne sezone koje će biti ozbiljnije, jer slede prvenstva sveta i Olimpijske igre koje su cilj. Pokušavamo da se pomirimo sa svime što se desilo i da sa osmehom odemo dalje", zaključila je Adriana Vilagoš.

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