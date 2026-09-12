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Medalja ostala samo san: Luka Bošković poslednji u finalu, ali zbog zarade ima razloga da slavi!

Новости.онлине/С.С.

12. 09. 2026. u 20:38

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Reprezentativac Srbije ostvario sjajan rezultat plasmanom u finalno takmičenje.

Медаља остала само сан: Лука Бошковић последњи у финалу, али због зараде има разлога да слави!

Ben STANSALL / AFP / Profimedia

Srpski atletičar Luka Bošković zauzeo je poslednje 8. mesto u skoku udalj na Ultimativnom prvenstvu sveta u Budimpešti, sa rezultatom 7.66 metara i jednim načinjenim prestupom.

Bošković nije dobio šansu da skače treći put, ali će debi bez dileme upamtiti po činjenici da je dospeo među najboljih osam na planeti i da se kvalifikovao na premijerno izdanje ovog turnira u Budimpešti.

Stefan Wermuth / AFP / Profimedia

Tekst potpisa

Luka ima razlog za zadovoljstvo, pošto je za poslednju poziciju dobio novčanu nagradu na nivou pobedničke na pojedinačnom mitingu Dijamantske lige, u iznosu od 10.000 dolara.

Podsetimo, pre Boškovića je Adriana Vilagoš zauzela peto mesto u bacanju koplja.

Uskoro opširnije...

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