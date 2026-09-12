Medalja ostala samo san: Luka Bošković poslednji u finalu, ali zbog zarade ima razloga da slavi!
Reprezentativac Srbije ostvario sjajan rezultat plasmanom u finalno takmičenje.
Srpski atletičar Luka Bošković zauzeo je poslednje 8. mesto u skoku udalj na Ultimativnom prvenstvu sveta u Budimpešti, sa rezultatom 7.66 metara i jednim načinjenim prestupom.
Bošković nije dobio šansu da skače treći put, ali će debi bez dileme upamtiti po činjenici da je dospeo među najboljih osam na planeti i da se kvalifikovao na premijerno izdanje ovog turnira u Budimpešti.
Luka ima razlog za zadovoljstvo, pošto je za poslednju poziciju dobio novčanu nagradu na nivou pobedničke na pojedinačnom mitingu Dijamantske lige, u iznosu od 10.000 dolara.
Podsetimo, pre Boškovića je Adriana Vilagoš zauzela peto mesto u bacanju koplja.
Uskoro opširnije...
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