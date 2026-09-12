Košarka

Srbija krenula po medalju: "Orlovi" pobedili Švajcarsku na Evropskom prvenstvu u basketu

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

12. 09. 2026. u 20:14

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BASKET 3X3 selekcija Srbije uspešno je startovala na Evropskom prvenstvu u Antverpenu, pošto je u prvom kolu A grupe savladala Švajcarsku rezultatom 22:13.

Србија кренула по медаљу: Орлови победили Швајцарску на Европском првенству у баскету

Photo: Belga / Sipa USA / Profimedia

"Orlovi" su ovim trijimfom obezbedila plasman u nokaut fazu, a sa koje pozicije znaće se posle drugog večerašnjeg meča, protiv domaćina Belgije, od 21.10.

Za Srbiju na turniru igraju Strahinja Stojačić, Marko Branković, Nenad Nerandžić i Đorđe Simeunović.

Našu reprezentaciju je do pobede predvodio Đorđe Simenunović sa sedam poena, šest je postigao Nenad Nerandžić, Marko Branković je brojao do pet, a Strahinja Stojačić je stao na četiri.

Podsetimo, basketaši imaju sedam medalja na kontinentalnom takmičenju - pet zlatnih i dve srebrne.

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