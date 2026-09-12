Košarka

Jedno od najzvučnijih transfera u ABA ligi?! Nikola Mirotić potpisuje za Budućnost

Filip Milošević

12. 09. 2026. u 18:03

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Nekadašnji NBA as Nikola Mirotić mogao bi da bude jedno od najzvučnijih pojačanja u ABA ligi.

Једно од најзвучнијих трансфера у АБА лиги?! Никола Миротић потписује за Будућност

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Naime, Budućnost je zainteresovana za iskusnog košarkaša i spremna je da mu ponudi saradnju, potvrđeno je za Sport klub.

Podgorički klub spreman je da pokuša da dovede jednog od najboljih evropskih košarkaša prethodne decenije, mada bi finansijski uslovi eventualne saradnje bili znatno skromniji od onih koje je Mirotić imao u Monaku.

Mirotić je u karijeri nastupao za Real Madrid, Čikago, Nju Orleans, Milvoki, Barselonu, Milano, i prošle sezone za Monako.

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