Jedno od najzvučnijih transfera u ABA ligi?! Nikola Mirotić potpisuje za Budućnost
Nekadašnji NBA as Nikola Mirotić mogao bi da bude jedno od najzvučnijih pojačanja u ABA ligi.
Naime, Budućnost je zainteresovana za iskusnog košarkaša i spremna je da mu ponudi saradnju, potvrđeno je za Sport klub.
Podgorički klub spreman je da pokuša da dovede jednog od najboljih evropskih košarkaša prethodne decenije, mada bi finansijski uslovi eventualne saradnje bili znatno skromniji od onih koje je Mirotić imao u Monaku.
Mirotić je u karijeri nastupao za Real Madrid, Čikago, Nju Orleans, Milvoki, Barselonu, Milano, i prošle sezone za Monako.
Preporučujemo
KSS potvrdio: Srpski klubovi žele u rusku VTB ligu
12. 09. 2026. u 13:14
Agonija bivšeg saigrača Nikole Jokića: Nova teška povreda
12. 09. 2026. u 13:06
Zvezdin "biser" se povredio: Evo kolika pauza ga očekuje
12. 09. 2026. u 12:21
Od sletanja na Mesec do 11. septembra: Zašto ljudi veruju u teorije zavere
2026-09-11 14:40:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tragedija koja je potresla region: Poginuo sportista u teškoj saobraćajnoj nesreći!
Užasne vesti stigle iz komšiluka.
09. 09. 2026. u 13:39
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko koštaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Našli džinovsku anakondu u travi kraj Dunava: Policija uhvatila zmiju - sad se svi pitaju jedno
OBIČNA šetnja obalom Dunava u Bavarskoj pretvorila se u zastrašujući susret kada je jedna žena u travi ugledala ogromnu zmiju, debelu najmanje koliko i ljudska ruka. Ispostavilo se da je reč o anakondi dugoj više od dva metra.
11. 09. 2026. u 18:41
Komentari (0)