Jedno od najzvučnijih transfera u ABA ligi?! Nikola Mirotić potpisuje za Budućnost

Nekadašnji NBA as Nikola Mirotić mogao bi da bude jedno od najzvučnijih pojačanja u ABA ligi.

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Naime, Budućnost je zainteresovana za iskusnog košarkaša i spremna je da mu ponudi saradnju, potvrđeno je za Sport klub.

Podgorički klub spreman je da pokuša da dovede jednog od najboljih evropskih košarkaša prethodne decenije, mada bi finansijski uslovi eventualne saradnje bili znatno skromniji od onih koje je Mirotić imao u Monaku.

Mirotić je u karijeri nastupao za Real Madrid, Čikago, Nju Orleans, Milvoki, Barselonu, Milano, i prošle sezone za Monako.