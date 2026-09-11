Potres na "Čairu"! Radnički vratio bivšeg igrača Sautemptona i Lidsa, a on imao jasnu poruku za Nišlije

Gboli Arijibi je novi-stari igrač Fudbalskog kluba Radnički. Arijbi je prolećni deo sezone proveo upravo na „Čairu“, gde je sa uspehom nosio dres Radničkog, a sada se vratio da pojača konkurenciju u napadu. Arijibi nakon potpisivanja ugovora nije krio oduševljenje što će ponovo biti deo niškog kluba.

FOTO: FK Radnički Niš

„Iskreno. Ne želim mnogo ni da pričam. Želim da se što pre vratim poslu. Naravno, da sam srećan što sam se vratio. Nisam mnogo razmišljao kada sam saznao da postoji interesovanje kluba da se vratim. Nije bilo potrebno mnogo da me ubede. Pratio sam Radnički u prethodnom periodu, verujem da imamo dobar tim, dobre igrače. Ja ću dati sve od sebe da pomognem klubu da bude u boljoj situaciji. Čast mi je što sam ponovo deo ovog kluba, zaista me lepe stvari vežu za klub i grad“, rekao je Arijibi.

FOTO: FK Radnički Niš

Arijibi, koji je rođen 18. januara 1995. godine u Sjedinjenim Američkim Državama iza sebe ima interesantnu fudbalsku priču. Poreklom je iz Nigerije, a karijeru je započeo u Velikoj Britaniji gde je prošao školu Sautemptona. Seniorsku karijeru gradio je u Lidsu, Česterfildu, Notingem Forestu, Nortemptonu, MK Donsu. Nastupao je još za Madervel (Škotska), Panetolikos i PAS Janjinu (Grčka), Ankaraguču (Turska) i Boavistu (Portugal). Protekle polusezone igrao je za Radnički.

Kada je u pitanju reprezentativna karijera, beleži nastupe za U-20 i U-23 selekcije Sjedinjenih Američkih Država.

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