UJEDINJENA SRBIJA ĆE POBEDITI! Vučić: Želim svima sreću, ja ću da se borim za ujedinjenu Srbiju, onu koja hita brzo napred
ČLAN Predsedništva SNS Aleksandar Vučić dao je podršku listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".
- To što je verbalno, to izdržite. Jasne su mi neke druge stvari, ono što dolazi iz inostranstva. Nije neko džabe uložio godinu i po dana i novca. Nadam se da neće koristiti fakultete kao opštinske odbore svoje stranke. Hvala onima koji pružaju podršku našoj listi. Da sačuvamo mir i stabilnost.
- Žaliki su nam se ljudi uz plenuma, hoće da unište školsku godinu, svima koji hoće da uče. Mi ioh nećemo ometati, to će nam doneti teške posledice po obrazovanje. Da vide svi koliko im nije stalo do učenja, obrazovanja, za nas je najvažnije da uradimo svoj posao, da pokažemo šta su naši planovi i programi, naše ideje - rekao je Vučić.
- Hvala ljudima za svaku vestu podrške svih ovih godina. Jednoga dana ljudi će se sećati šta smo uradili. Nikad to ne ide u istom trenutku. Ovo će biti slavna i slavljena vremena. Bez ljudi ne bismo nikad ništa uspeli da uradimo.
Više desetina hiljada potpisa je prikupljeno za manje od sat vremena. Svim tim ljudima imam da kažem da ih sve volim, beskrajno pioštujem, što bezsulovno vole Srbiju. Verujem da i drugi vole našu zemlju. Verujem da će Ujedinjena Srbija da pobedi. Želim svima sreću, ja ću da se borim za ujedinjenu Srbiju, onu koja hita brzo napred i verujem da će u toj borbi i drugi da nam se pridruže.
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