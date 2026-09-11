BRNABIĆ U RAZGOVORU SA GRAĐANIMA U NOVOM BEOGRADU Podržala listu Ujedinjena Srbija: Čini je 250 dobrih kandidata

POTPREDSEDNICA Glavnog odbora i članica Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) Ana Brnabić danas je u zgradi Opštine Novi Beograd dala potpis podrške izbornoj listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" na parlamentarnim izborima i istakla da tu listu čini 250 veoma dobrih kandidata.

Foto: Novosti

U prisustvu velikog broja građana koji su se na Novom Beogradu okupili sa pruže podršku izbornoj listi SNS-a, Brnabić je izrazila zahvalnost Aleksandru Vučiću koji je, kako je naglasila, prihvatio želju i molbu građana da bude nosilac liste i kandidat za predsednika Vlade Srbije.

Foto: Novosti

-Svoj potpis sam dala za podršku našoj listi, 'Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija'. Želim da se zahvalim svim ovim građanima, ovom divnom narodu koji su došli i okupili su se, ne samo u različitim opštinama u gradu Beogradu, već širom Srbije, da daju podršku, pre svega Aleksandru Vučiću, našoj listi, za koju zaista mislim da je jako dobra, 250 jako dobrih kandidata. Meni je čast što sam takođe na toj listi, rekla je ona.

Foto: Novosti

Ona je zahvalila takođe Vučiću, koji je prihvatio da bude nosilac liste.

Foto: Novosti

-Želim da se zahvalim i Aleksandru Vučiću koji je prihvatio našu želju i našu molbu, kao i želju i molbu mnogih građana širom Srbije, da bude nosilac naše liste i da bude naš kandidat za predsednika Vlade Srbije, istakla je Brnabić.

Foto: Novosti

Ona je navela da će na listi te stranke biti i veliki broj mladih ljudi i studenata.

Foto: Novosti

Brnabić je uputila podršku Ireni Živković iz Radničke partije koja je, kako je rekla, danas doživela brojne pretnje zbog toga što je ta stranka dala podršku listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Foto: Novosti

-Ukoliko je to kampanja tzv. studentske liste, ukoliko je to ta njihova lepša i bolja Srbija, sigurna sam da većinska Srbija to nikada neće prihvatiti, istakla je ona.

Foto: Novosti

Brnabić je pozvala opozicione predstavnike na fer borbu, kao i da predstave svoj plan i program, ljude i da kažu šta je to što oni imaju kao viziju za Srbiju, umesto što, kako je naglasila, prete ženama.

Foto: Novosti

-Tzv. studentska lista, je uvek, pre svega, pretila i maltretirala žene. Želim da kažem da je to za najjaču moguću osudu i da mi je žao što nevladine organizacije, kao što je npr. Crta, ili neka medijska udruženja, i mediji kao što je BIRN, danas nisu ni jednu jedinu reč rekli da zaštite jednu hrabru ženu samo zato što je izrazila svoj politički stav, rekla je.

Prema njenim rečima, "Ujedinjena Srbija" je lista koja promoviše jedinstvo, Srbiju koja poštuje različitost i u kojoj će ljudi imati pravo da imaju svoj stav, a da ih niko zbog toga ne proganja i ne upućuje im pretnje.

-Svako nek predstavi svoj plan i program, i u svakom slučaju, mi idemo do pobede, zato što želimo da Srbija bude jedinstvena i da bude pobednička, nezavisna, samostalna, suverena, hrabra Srbija kakva jeste, rekla je Brnabić.

Prikupljanje potisa za ovu listu počelo je i na više mesta u Beogradu kao i širom Srbije.

Za predaju liste potrebno je najmanje 10 000 potpisa građana.

(Tanjug)

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