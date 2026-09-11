Gotovo je, član reprezentacije Srbije potpisao za PSŽ

Srbija je dobila predstavnika u redovima PSŽ.

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Doduše, reč je o fudbalerki, Anđela Krstić potpisala je ugovor sa klubom iz Pariza.

Reč je o defanzivnoj igračici, koja igra na poziciji štopera. Ona je karijeru počela u Crvenoj zvezdi sa kojom je osvojila "duplu krunu 2024.

Anđela Krstić je fudbalerka koja igra na poziciji štopera, a bolje se služi levom nogom. Karijeru je počela u Crvenoj zvezdi, s kojom je je uspela da dođe i do duple krune 2024. godine, nakon čega je zaradila sebi transfer u Bazel.

Krstićeva je prošla sve mlađe selekcije naše zemlje, dok je za seniorsku reprezentaciju odigrala i 12 utakmica.

- Dolazak u Pari Sen Žermen je za mene fantastična prilika i značajan korak u mojoj karijeri. Nakon iskustva u Srbiji i Švajcarskoj bila sam spremna za novo okruženje i nove izazove kako bih nastavila da se razvijam i napredujem. Radujem se dolasku u Pariz, jedva čekam da upoznam nove saigračice. Radiću naporno kako bih doprinela timu i ispunjavanju ciljeva - kaže Anđela, a prenosi portal "Telegraf".

Ona će igrati u Ligi šampiona, gde Srbija već ima predstavnika u vidu Jovane Damnjanović, koja nastupa za Bajern iz Minhena.

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