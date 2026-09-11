VERUJEM DA GRAĐANI ZNAJU O ČEMU ODLUČUJU: Predsednik SNS Miloš Vučević potpisao podršku listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija"
U NOVOM Sadu je danas počelo prikupljanje potpisa za ludu Aleksandar Vučić, a predsednik SNS Miloš Vučević izjavio je da očekuje veliki broj potpisa i predaju liste Republičkoj izbornoj komisiji sutra u popodnevnim satima.
Vučević je u Master centru Novosadskog sajma, gde građani daju potpise podrške, rekao da je zadovoljan odzivom Novosađana i zahvalio svima koji su došli da podrže listu.
- Ovo je početak jednog nelakog puta za nas, ali verujem uspešnog. Verujem da građani znaju o čemu odlučuju na izborima 25. oktobra ove godine, da odlučujemo o sudbini Srbije, našoj budućnosti, budućnosti svakog od nas i naših porodica -rekao je Vučević.
On je naveo da predstavnici liste tokom prikupljanja potpisa razgovaraju sa građanima kako bi čuli njihove predloge, kritike i zamerke, ocenjujući da je takav neposredan kontakt neophodan svakome ko se bavi javnim poslom.
Vučević je rekao da očekuje da do kraja dana bude prikupljen veliki broj potpisa, kao i da lista sutra u popodnevnim satima bude predata Republičkoj izbornoj komisiji.
Kako je naveo, na listi su kandidati iz cele Srbije, među kojima su muškarci i žene različitih generacija, a ocenio je da ona predstavlja „pravu sliku Srbije“.
Vučević je istakao da će jedna od ključnih poruka kampanje biti ujedinjenost Srbije, navodeći da to ne znači jednoumlje, već prihvatanje različitih mišljenja uz odgovornost i međusobno poštovanje.
On je zahvalio građanima Novog Sada, kao i građanima širom Srbije koji daju potpise podrške, i poručio da svaki potpis za listu predstavlja obavezu da njeni predstavnici budu odgovorniji, dostupniji građanima i usmereni na ostvarivanje boljih rezultata.
U Novom Sadu svoje potpise su dali i Maja Gojković, Adrijana Mesarović, Nemanja Starović, Tatjana Medved, Vukašin Đoković, Radomir Hadžibabić, Željko Rebrača, Sara Pavkov i brojni drugi.
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