VUČIĆ RAME UZ RAME SA NARODOM: Predsednik dao podršku listi Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, pa se obratio građanima
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se naciji u danu kada se daju potpisi podrške listi Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija
Obraćanje predsednika Vučića
- To što je verbalno, to izdržite. Jasne su mi neke druge stvari, ono što dolazi iz inostranstva. Nije neko džabe uložio godinu i po dana i novca. Nadam se da neće koristiti fakultete kao opštinske odbore svoje stranke. Hvala onima koji pružaju podršku našoj listi. Da saačuvamo mir i stabilnost - poručuje Vučić.
Haos u blokaderskim redovima
- Žalili su nam se ljudi uz plenuma, hoće da unište školsku godinu, svima koji hoće da uče. Mi ioh nećemo ometati, to će nam doneti teške posledice po obrazovanje. Da vide svi koliko im nije stalo do učenja, obrazovanja, za nas je najvažnije da uradimo svoj posao, da pokažemo šta su naši planovi i programi, naše ideje - rekao je Vučić.
- Hvala ljudima za svaku vestu podrške svih ovih godina. Jednoga dana ljudi će se sećati šta smo uradili. Nikad to ne ide u istom trenutku. Ovo će biti slavna i slavljena vremena. Bez ljudi ne bismo nikad ništa uspeli da uradimo. Više desetina hiljada potpisa je prikupljeno za manje od sat vremena. Svim tim ljudima imam da kažem da ih sve volim, beskrajno pioštujem, što bezsulovno vole Srbiju. Verujem da i drugi vole našu zemlju. Verujem da će Ujedinjena Srbija da pobedi. Želim svima sreću, ja ću da se borim za ujedinjenu Srbiju, onu koja hita brzo napred i verujem da će u toj borbi i drugi da nam se pridruže - kaže Vučić.
O pretnjama blokadera
- Ne brinem za apsolutnu većinu, već i za preko 50 odsto glasova. Šalju loše poruke, planirate da flambirate, pečete, spalite ljude. Mi ćemo ih čuvati kao malo vode na dlanu, hoćemo da ih pobedimo na izborima. Hoćemo da bude ovo uspešna zemlja. Nikada nisu priznali rezultate - rekao je predsednik.
BONUS VIDEO: GRAĐANI LEBANA UJEDINjENI: Snažna podrška listi "Ujedinjena Srbija"
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