Šokantno! Bio je svetska fudbalska zvezda, sada ima problema sa mentalnim zdravljem...

Bivši reprezentativac Argentine i jedan od najboljih fudbalera Napolija svih vremena, Ezekijel Laveci, suočava se sa gadnim problemima.

Foto: Felice De Martino / Zuma Press / Profimedia

Naime, tokom intervjua u Napulju, navijači su primetili snažno drhtanje ruku, što je odmah izazvalo veliku zabrinutost u vezi sa njegovim zdravljem.

Laveci je ranije otvoreno govorio o svojoj teškoj borbi sa zavisnošću, priznajući da je prolazio kroz izuzetno mračne trenutke pre nego što je odlučio da potraži pomoć.

„Rekao sam sebi: „Ne mogu da uništim život svog sina.“ Prošao sam kroz mnogo toga i danas sam na lečenju, ali bilo je nekih veoma mračnih stvari. Nagovorili su me da odem na lečenje. Bio sam u klinici sa ljudima koje nisam poznavao i koji nisu imali nikakve veze sa mojim svetom. Sve to vas natera da shvatite gde ste pogrešili na tom putu i ​​da kažete sebi: „Ne želim takav život“, rekao je Laveci.

Argentinska novinarka Laura Ubfal objasnila je da su primećeni simptomi najverovatnije rezultat dugotrajnog lečenja i terapije kojoj je bio podvrgnut:

„Poko je u procesu rehabilitacije zbog problema sa mentalnim zdravljem, koji proizilaze iz zavisnosti. Ono što je viđeno na kamerama najverovatnije je povezano sa propisanom terapijom lekovima“, rekla je Laura.

[DEPORTES] "Les agradezco por todo el cariño que me dan": el "Pocho" Lavezzi fue homenajeado por el Napoli, desea "lo mejor para el club y la gente", y ahora quiere "estar en familia" y "ver crecer" a su hijo. https://t.co/QsrhdkhLFS — ElCanciller.com (@elcancillercom) September 8, 2026

Tokom svoje bogate karijere pored dresa Napolija igrao je još i za San Lorenco, Palermo, Đenovu, Hebei i PSŽ.