Fudbal

Šokantno! Bio je svetska fudbalska zvezda, sada ima problema sa mentalnim zdravljem...

Filip Milošević

10. 09. 2026. u 13:14

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Bivši reprezentativac Argentine i jedan od najboljih fudbalera Napolija svih vremena, Ezekijel Laveci, suočava se sa gadnim problemima.

Шокантно! Био је светска фудбалска звезда, сада има проблема са менталним здрављем...

Foto: Felice De Martino / Zuma Press / Profimedia

Naime, tokom intervjua u Napulju, navijači su primetili snažno drhtanje ruku, što je odmah izazvalo veliku zabrinutost u vezi sa njegovim zdravljem.

Laveci je ranije otvoreno govorio o svojoj teškoj borbi sa zavisnošću, priznajući da je prolazio kroz izuzetno mračne trenutke pre nego što je odlučio da potraži pomoć.

„Rekao sam sebi: „Ne mogu da uništim život svog sina.“ Prošao sam kroz mnogo toga i danas sam na lečenju, ali bilo je nekih veoma mračnih stvari. Nagovorili su me da odem na lečenje. Bio sam u klinici sa ljudima koje nisam poznavao i koji nisu imali nikakve veze sa mojim svetom. Sve to vas natera da shvatite gde ste pogrešili na tom putu i ​​da kažete sebi: „Ne želim takav život“, rekao je Laveci.

Argentinska novinarka Laura Ubfal objasnila je da su primećeni simptomi najverovatnije rezultat dugotrajnog lečenja i terapije kojoj je bio podvrgnut:

„Poko je u procesu rehabilitacije zbog problema sa mentalnim zdravljem, koji proizilaze iz zavisnosti. Ono što je viđeno na kamerama najverovatnije je povezano sa propisanom terapijom lekovima“, rekla je Laura.

Tokom svoje bogate karijere pored dresa Napolija igrao je još i za San Lorenco, Palermo, Đenovu, Hebei i PSŽ.

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