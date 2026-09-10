"Ušao sam i ostao zatečen šta me je Jokić pitao": Hit anegdota iz svlačionice Denvera

Čuvenog trenera jedna scena i danje progoni

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Printskrin/X/@katywinge

Nikola Jokić je poznat po tome što van terena važi za jednog od najduhovitijih i najopuštenijih sportista današnjice, a o njegovom britkom humoru sada je pred američkim medijima posvedočio i jedan od najcenjenijih trenera na svetu – šef stručnog štaba NFL franšize Los Anđeles Rems, Šon Mekvej.

Osvajač Superboula prisetio se na konferenciji za medije urnebesne anegdote sa srpskim asom, koja mu je, kako sam kaže, otvorila oči i naterala ga da se zapita šta radi sa svojim životom.

Naime, novinari su Mekveja upitali da li u svom štabu i dalje ima takozvanog „get-bek trenera“ – člana tima čiji je jedini zadatak bio da tokom mečeva fizički drži i vuče Mekveja za pojas kako ovaj u žaru borbe ne bi prešao aut-liniju i dobio kaznu. Taj snimak je godinama bio viralan na internetu, a Mekveja i dan-danas progoni.

Trener Remsa je prasnuo u smeh, a onda otkrio da ga je upravo Jokić zauvek obeležio zbog toga.

– Nisam više toliki kreten! Taj video me valjda nikada u životu neće napustiti... Ali nikada neću zaboraviti ovaj trenutak, tada sam pomislio: 'Čoveče, moram ozbiljno da preispitam svoje prioritete' – počeo je Mekvej i do suza nasmejao prisutne:

– Bilo je to kada je Jokić osvojio svoju prvu MVP nagradu. Denver je upravo završio sezonu, izgubili su od Sansa u plej-ofu u Bol areni. Otišao sam posle meča u njihovu svlačionicu da im čestitam. Nikola me ugleda, pogleda i 'iz prve' ispali: 'A gde ti je onaj trener što te vuče nazad?' Ostao sam zatečen, pomislio sam: 'Gospode bože, je l' moguće da me MVP NBA lige samo po ovome zna?! Pa ja sam totalni promašaj!' – ispričao je kroz osmeh Mekvej.

Američki stručnjak je dodao da mu „pomoćnik za obuzdavanje“ više nije potreban uz aut-liniju, ali da će mu Jokićeva opaska zauvek ostati urezana u sećanju.

This story about Jokić 😭😭 pic.twitter.com/NYZAJgtPyE — Katy Winge (@katywinge) September 10, 2026