Fudbal

Bruno Duarte dobija paklenog saigrača u timu

М.П.

10. 09. 2026. u 13:04

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Rišarlison de Andrade prolazi kroz najteže trenutke u svojoj karijeri, nakon što ga je novi menadžer Roberto de Zerbi potpuno otpisao i izostavio sa spiska registrovanih igrača Totenhama za Premijer ligu i Ligu šampiona.

Бруно Дуарте добија пакленог саиграча у тиму

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Rišarlison de Andrade prolazi kroz najteže trenutke u svojoj karijeri, nakon što ga je novi menadžer Roberto de Zerbi potpuno otpisao i izostavio sa spiska registrovanih igrača Totenhama za Premijer ligu i Ligu šampiona.

Ovaj dvadesetdevetogodišnji brazilski napadač, koji je stigao u London u leto 2022. godine iz Evertona u transferu vrednom čak 60 miliona funti, pretvorio se od velike nade u tehnološki višak koji trenira sa rezervnim timom (U21).

Sada se njegova profesionalna biografija suočava sa nezapamćenim sudskim epilogom, jer je fudbaler pokrenuo zvanični postupak pred FIFA za jednostrani raskid ugovora. Nakon što su propali transferi u Everton, Aston Vilu i Trabzonspor zbog visokog obeštećenja koje je klub zahtevao, Rišarlison je postigao dogovor sa brazilskim velikanom – Vasko da Gamom.

Ipak, rigorozna pravila krovne fudbalske organizacije o limitima za međunarodne pozajmice blokirala su ovaj aranžman, primoravši Brazilca na radikalan pravni korak kako bi spasio karijeru i izbegao višemesečno sedenje na tribinama do januarskog prelaznog roka. Totenhem sme da pošalje na pozajmicu samo šest igrača van EU što je već i uradio.

Londonski klub traži 20 miliona funti, dok Brazilci odbijaju da plate toliki novac. Čeka se presuda suda.

Podsećanja radi, Bruno Duarte je nedavno potpisao za Vasko!

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