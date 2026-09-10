Ko je bio Ajazdin Nuhi, bivši igrač Partizana koji je pronađen mrtav?

Sa crno-belima je osvojio i titulu

Foto: Nebojsa Parausic

Vest o smrti nekadašnjeg fudbalera Partizana Ajazdina Nuhija potresla je ljubitelje fudbala u Srbiji. Nuhi je bio deo ekipe Partizana koja je osvojila šampionsku titulu, a potom i sastava koji se borio za plasman u Ligu šampiona protiv velikog Bajerna iz Minhena.

Iza njega je ostala karijera duga više od decenije, tokom koje je igrao u Srbiji, Crnoj Gori i Poljskoj, osvojio dve šampionske titule i nosio dres omladinske reprezentacije tadašnje SR Jugoslavije.

Ajazdin Nuhi rođen je 10. oktobra 1979. godine u Dragašu. Fudbalski put počeo je u Čukaričkom, gde je kao veoma mlad dobio priliku da zaigra seniorski fudbal.

Upravo je u tom periodu u njegovoj karijeri važnu ulogu imao Dragomir Okuka. Iskusni trener poznavao je Nuhija još iz njegovih tinejdžerskih dana, a njih dvojica će se godinama kasnije ponovo sresti u Poljskoj. Nuhi je za Čukarički, prema dostupnim statističkim podacima, odigrao 56 prvenstvenih utakmica i postigao četiri gola.

Njegove igre bile su dovoljne da privuče pažnju većih klubova, pa je u leto 2001. godine stigao u Partizan.

Dolazak među crno-bele predstavljao je veliki korak u njegovoj karijeri. Nuhi je odmah postao deo Partizanove ekipe koja je u sezoni 2001/02. osvojila titulu prvaka tadašnje SR Jugoslavije.

U toj generaciji bili su, između ostalih, Saša Ilić, Igor Duljaj, Zvonimir Vukić, Danko Lazović, Ivica Iliev, Albert Nađ, Milivoje Ćirković, Branimir Bajić i brojni drugi fudbaleri koji će ostaviti trag u istoriji kluba.

Nuhi nije bio najveća zvezda ekipe, ali je imao svoju ulogu u šampionskom timu. Prema dostupnim podacima, u prvenstvu je tokom te sezone upisao 21 nastup. Za Partizan je ukupno upisao 26 prvenstvenih nastupa, bez postignutog gola, a ostao je deo generacije koja je osvojila titulu.

Jedan od najzanimljivijih detalja iz njegove karijere vezan je za Ligu šampiona. Partizan je u kvalifikacijama za sezonu 2002/03. stigao do trećeg kola, gde ga je čekao moćni Bajern iz Minhena. U prvom meču, odigranom u Beogradu 14. avgusta 2002. godine, nemački velikan slavio je 3:0. U revanšu u Minhenu, 27. avgusta, Bajern je pobedio 3:1.

Nuhi je bio u Partizanovom sastavu za obe utakmice protiv Bavaraca, ali nije ulazio u igru. Isto se dogodilo i u ranijem kvalifikacionom susretu protiv Hamarbija.

Partizan je, međutim, posle ispadanja od Bajerna nastavio evropski put u Kupu UEFA. I tu je Nuhi dobio svoju veliku evropsku priliku. U prvom meču u Portugalu crno-beli su napravili veliki posao i pobedili 3:1. U toj utakmici Nuhi nije ulazio u igru. Partizan i Sporting odigrali su spektakularnih 3:3, a Nuhi je bio na terenu svih 120 minuta.

Taj meč ima posebno mesto u istoriji jer je za Sporting tada igrao i jedan tada veoma mladi fudbaler koji će nekoliko godina kasnije postati jedna od najvećih zvezda svetskog fudbala – Kristijano Ronaldo.

Početkom 2003. godine dogodio se još jedan zanimljiv trenutak u njegovoj karijeri.

Nuhi je otišao na pozajmicu u poljsku Legiju iz Varšave. A tamo ga je sačekao čovek koji ga je dobro poznavao još iz Čukaričkog – Dragomir Okuka.

Poljski izvori iz tog vremena navodili su Nuhija kao jedno od zanimljivih pojačanja iz tadašnje Jugoslavije. U jednom tekstu Legia.net je čak navedeno da su se predstavnici kluba, zajedno sa Okukom, sastali sa Nuhijem i da je fudbaler izrazio želju da dođe u Varšavu.

Za Legiju je debitovao 14. marta 2003. godine protiv Amike Vronki, u utakmici koju je njegov novi klub dobio 4:3. Do kraja sezone odigrao je deset prvenstvenih utakmica i imao važnu ulogu u ekipi.

Legija je u tih deset mečeva sa Nuhijem ostvarila šest pobeda, jedan remi i tri poraza.

Imao je priliku da se nametne u poljskom fudbalu, ali je njegovu sezonu prekinula povreda.

Po povratku iz Poljske, Nuhi je nastavio da bude pod ugovorom sa Partizanom, ali je ponovo otišao na pozajmicu. U januaru 2004. godine Partizan ga je poslao u Sartid iz Smedereva. Klub je tada i zvanično objavio njegovu pozajmicu.

Za Sartid je, prema dostupnim podacima, odigrao deset prvenstvenih utakmica. Posle toga je usledio novi korak – odlazak u Crnu Goru.

Od 2004. do 2006. godine Nuhi je nosio dres Zete. U tom periodu počeo je da ostavlja i ozbiljniji golgeterski trag. Za Zetu je, prema dostupnim bazama, odigrao oko 60 prvenstvenih utakmica i postigao 11 golova. To je bio jedan od najboljih perioda njegove karijere po pitanju učinka.

Od 2006. do 2009. godine Nuhi je bio fudbaler OFK Beograda. Za „romantičare“ je odigrao oko 70 prvenstvenih utakmica i postigao nekoliko golova. Tada je već bio iskusan fudbaler sa godinama provedenim u najjačim domaćim klubovima, evropskim utakmicama i iskustvom iz inostranstva.

A onda se ponovo vraća u Crnu Goru. Od 2009. do 2011. godine igrao je za Mogren iz Budve.

Upravo sa ovim klubom osvojio je još jednu seniorsku šampionsku titulu – prvenstvo Crne Gore u sezoni 2010/11. Za Mogren je odigrao više od 50 prvenstvenih utakmica i postigao tri gola.

N.Skenderija

Posle Mogrena igrao je još za Napredak iz Kruševca, BSK Borču i Kolubaru. Prema dostupnim statističkim bazama, kroz seniorsku karijeru sakupio je ukupno 336 prvenstvenih nastupa i 25 golova.

Nuhi je bio i omladinski reprezentativac tadašnje SR Jugoslavije, a 2001. upisao je jedan nastup za reprezentaciju do 21 godine. To je bilo u periodu kada je već bio na pragu prelaska u Partizan.