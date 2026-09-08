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"Bomba" u Partizanu: Crno-beli doveli reprezentativca Srbije!

Filip Milošević

08. 09. 2026. u 18:10

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Veliki posao RK Partizan. Parni valjak je u svoje redove doveo reprezentativca Srbije.

Бомба у Партизану: Црно-бели довели репрезентативца Србије!

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Golman Luka Krivokapić novi je član Partizan AdmiralBet-a. Srpski reprezentativac je prekinuo saradnju sa španskim Granoljersom, sa kojim je imao ugovor do 2027. godine i pojačao tim Raula Gonzalesa. ⚫⚪


Iza 24-godišnjeg čuvara mreže je izuzetno uspešna sezona u kojoj je na golu španskog kluba imao 28,31% uspešnosti, što govori o njegovoj konstantnosti i uticaju na igru jednog od najboljih timova ASOBAL lige, koji je sezonu završio na trećem mestu iza Barselone i Logronja.

Ugovor je potpisan na dve godine - stoji u objavi RK Partizan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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