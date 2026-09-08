Tuča na meču Bešiktaš - CSKA: Sve se dogodilo ispred Dušana Alimpijevića (VIDEO)
KOŠARKAŠI Bešiktaša i CSKA iz Moskve odigrali su prijateljsku utakmicu, ali ovaj duel obeležila je tuča koja se dogodila na parketu.
Igrala se poslednja četvrtina na Glorija kupu u Antaliji. Tim iz Istanbula je vodio sa 63:49. Posle jednog koša "armejaca" zakačili su se Judžin Omoruji i Ivan Uhov. Nigerijac je prvi imao neprimeren potez kada je ćušnuo ili ošamario igrača CSKA, dok mu rival nije ostao dužan.
Sve se dogodilo ispred trenera Bešiktaša Dušana Alimpijevića. Selektor Srbije nije reagovao i celu situaciju je posmatrao pored aut linije.
Turski klub je na kraju upisao pobedu rezultatom 80:57 i tako ostvario drugi trijumf na pripremama.
Bešiktaš će ove sezone nastupiti u Evroligi, u prvom kolu 25. septembra od 19 časova dočekuje Valensiju.
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