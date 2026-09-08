Pet kandidata za najbolji fudbalski klub na svetu: PSŽ prvi favorit, klub iz Norveške pravi senzaciju?!

Organizatori izbora za Zlatnu loptu objavili su pet kandidata za nagradu namenjenu najboljem muškom klubu u 2026. godini, a kao glavni favorit nameće se osvajač prvenstva Francuske i Lige šampiona - PSŽ.

IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Uz dvostrukog uzastopnog osvajača Lige šampiona nominaciju je dobio i Arsenal, koji je posle više od dve decenije osvojio Premijer ligu i stigao do finala Lige šampiona. Na listi je i Bajern Minhen, šampion Nemačke, koji je evropsku sezonu završio u polufinalu elitnog takmičenja.

Južnoamerički fudbal predstavlja Flamengo. Brazilci su došli do trofeja u Kopa Libertadores. Međutim, najveće iznenađenje predstavlja Bodo Glimt.

Norveški klub uspeo je da napravi rezultat koji će dugo ostati upamćen, pošto je u Ligi šampiona stigao do osmine finala. Posebno će se pričati eliminacija velikog Intera, koji je završio tada učešće zbog "žutih" iz Norveške.