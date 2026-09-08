ITALIJA SLAVI! Najbolji igrač "azura" će nastupiti na Evropskom prvenstvu!

SJAJNI Alesandro Mikjeleto se našao na spisku selektora Fefea di Đorđija za predstojeće Evropsko prvenstvo na kojem Italija ima najozbiljnije ambicije.

IPA / Sipa Press / Profimedia

Velikih problema sa povredom imao je Alesandro Mikjeleto kojeg nije bilo na terenu maltene čitave klupske, a zatim i cele reprezentativne sezone, ali na kraju se našao na spisku za predstojeće Evropsko prvenstvo.

❗️ ALESSANDRO MICHIELETTO W KADRZE REPREZENTACJI WŁOCH NA TURNIEJ MISTRZOSTW EUROPY! ✅️



🇮🇹: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.



🇮🇹: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò.



🇮🇹: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Sani, Luca Porro.



🇮🇹: Gianluca Galassi,… pic.twitter.com/JROuLKwqWj — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) September 8, 2026

To su sjajne vesti za Italiju pošto će biti jači za najboljeg odbojkaša sveta, ali verujemo da će polako ući u formu kako bi bio spreman za najbitnije mečeve u završnici prvenstvač.

Popularni Miki je svoj poslednji meč odigrao pre više od sedam meseci, a da je završio rehabilatacioni proces objavio je i njegov klub ITAS Trentino.

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Welcome back Ale, from everyone at Trentino Volley!

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#⃣ #trentinonelcuorehttps://t.co/X5ML068xek — trentinovolley (@trentinovolley) September 8, 2026

Da Mikjeleto mnogo fali reprezentaciji videlo se tokom Lige nacija u kojoj je Italija ispala već na početku završnog turnira, ali sa njim u timu trebalo bi to daleko bolje da izgleda na Evropskom prvenstvu.

Podsetimo, Italija je jedan od domaćina turnira i sve utakmice će igrati na domaćem terenu, pošto će se završnica Evropskog prvenstva igrati u Milanu, u veličanstvenoj "Pala Italiji".