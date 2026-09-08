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ITALIJA SLAVI! Najbolji igrač "azura" će nastupiti na Evropskom prvenstvu!

Vukašin Miljković

08. 09. 2026. u 16:30

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SJAJNI Alesandro Mikjeleto se našao na spisku selektora Fefea di Đorđija za predstojeće Evropsko prvenstvo na kojem Italija ima najozbiljnije ambicije.

ИТАЛИЈА СЛАВИ! Најбољи играч азура ће наступити на Европском првенству!

IPA / Sipa Press / Profimedia

Velikih problema sa povredom imao je Alesandro Mikjeleto kojeg nije bilo na terenu maltene čitave klupske, a zatim i cele reprezentativne sezone, ali na kraju se našao na spisku za predstojeće Evropsko prvenstvo.

To su sjajne vesti za Italiju pošto će biti jači za najboljeg odbojkaša sveta, ali verujemo da će polako ući u formu kako bi bio spreman za najbitnije mečeve u završnici prvenstvač.

Popularni Miki je svoj poslednji meč odigrao pre više od sedam meseci, a da je završio rehabilatacioni proces objavio je i njegov klub ITAS Trentino.

Da Mikjeleto mnogo fali reprezentaciji videlo se tokom Lige nacija u kojoj je Italija ispala već na početku završnog turnira, ali sa njim u timu trebalo bi to daleko bolje da izgleda na Evropskom prvenstvu.

Podsetimo, Italija je jedan od domaćina turnira i sve utakmice će igrati na domaćem terenu, pošto će se završnica Evropskog prvenstva igrati u Milanu, u veličanstvenoj "Pala Italiji".

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