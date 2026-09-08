Fudbalski mađioničar završio karijeru: Adel Tarabt rekao zbogom fudbalu (VIDEO)

Na svom Instagram nalogu nekadašnji fudbaler Milana i reprezentativac Maroka, Adel Tarabt, objavio je da je završio fudbalsku karijeru.

FOTO: Glyn KIRK / AFP / Profimedia

Svoj najbolji fudbal igrao je u dresovima Kvins Park Rendžersa i Benfike.

„Znao sam da će ovaj dan doći – vreme je da zatvorim ovo poglavlje. Fudbal je tolike godine bio najvažniji deo mog života. Doneo mi je prelepe uspomene, omogućio mi da upoznam neverovatne ljude i doživim trenutke koje nikada neću zaboraviti. Želim da se zahvalim svakom klubu za koji sam igrao, svakom treneru, saigraču, članu stručnog štaba i, naravno, svim navijačima koji su mi pružali podršku na tom putu. Hvala svim timovima koje sam imao čast da predstavljam, od Lansa do Šardže, što su bili deo moje priče“, poručio je Tarabt.

Poseban deo oproštajne poruke posvetio je nacionalnom timu, za koji je upisao 30 nastupa i postigao četiri pogotka:

„Igranje za Maroko zauvek će imati posebno mesto u mom srcu. Bilo je tu lepih trenutaka, teških dana, grešaka, ali i fantastičnih noći… Svega je bilo. Ipak, to je bio moj put i ne bih ga menjao ni za šta na svetu.“

Pored Milana, QPR-a i Benfike igrao je još za Totenhem, Đenovu, Al Nasr i Šardžu iz Ujednjienih Arapskim Emirata.