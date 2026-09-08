Fudbal

KO SU KANDIDATI ZA NAGRADU JOHAN KROJF? Kompani brani čast ostatka sveta protiv Španaca

Olja Mrkić

08. 09. 2026. u 16:14

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

FRANCUSKI magazin „Frans fudbal“ objavio je kompletnu listu kandidata za nagradu "Johan Krojf", koja se dodeljuje najboljem treneru godine u muškoj i ženskoj konkurenciji, a u sklopu proširene ceremonije izbora za čuvenu zlatnu loptu.

КО СУ КАНДИДАТИ ЗА НАГРАДУ ЈОХАН КРОЈФ? Компани брани част остатка света против Шпанаца

Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Nagrada je prvi put dodeljena 2024. godine, kada je pripala Karlu Ančelotiju, dok je prošle godine priznanje osvojio trener Pari Sen Žermena Luis Enrike.

Enrike je ponovo među kandidatima nakon što je sa PSŽ-om odbranio naslov šampiona Evrope. Parižani su tako postali tek drugi klub od ribrendiranja Kupa evropskih šampiona u Ligu šampiona koji je uspeo da osvoji najprestižnije evropsko takmičenje dve godine zaredom.

Među kandidatima je i Mikel Arteta, koji je sa Arsenalom osvojio naslov u Premijer ligi i vratio trofej na "Emirate" prvi put posle 22 godine. Španac je sa ekipom stigao i do finala Lige šampiona.

Na listi je i selektor Španije Luis de la Fuente, koji je već bio treći u izboru 2024. godine posle evropske titule sa „crvenom furijom“. Ovoga puta u konkurenciji je nakon što je Španiju predvodio do trijumfa na Svetskom prvenstvu.

U konkurenciji je i Unaj Emeri, koji je sa Aston vilom osvojio Ligu Evrope, dok je u Premijer ligi napravio veliki rezultat i završio na četvrtom mestu, čime je klub izborio plasman u Ligu šampiona.

Peti kandidat je Vensan Kompani, koji je sa Bajernom osvojio titulu u Bundesligi. Belgijanac je jedini kandidat na muškoj listi koji nije Španac.

U ženskoj konkurenciji ove godine će nagrada biti dodeljena treći put. Posle Eme Hejs 2024. i Sarine Vigman 2025, ove godine će biti krunisana nova dobitnica.

Za priznanje su nominovani Žonatan Hiraldez iz OL Lionesa, Andre Jegerc iz Mančester sitija, Nils Nilsen, nekadašnji selektor Japana, Pere Romeu iz Barselone i Elena Sadiku, koja je sezonu započela u Seltiku, a potom preuzela BK Heken i osvojila evropski trofej.

KANDIDATI ZA TRENERA GODINE – MUŠKARCI

Mikel Arteta - Arsenal

Luis de la Fuente - Španija

Unaj Emeri - Aston Vila

Luis Enrike - Pari Sen Žermen

Vinsen Kompani - Bajern

KANDIDATI ZA TRENERA GODINE – ŽENE

Žonatan Hiraldez - OL Liones

Andre Jegerc - Mančester siti

Nils Nilsen - Japan

Pere Romeu - Barselona

Elena Sadiku - Seltik/BK Heken

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NE PRIZNAJEMO PAPIR: Trofejni odbojkaš Marko Ivović veruje da orlovi mogu kao i devojke da obraduju na EP
Ostali sportovi

0 0

NE PRIZNAJEMO PAPIR: Trofejni odbojkaš Marko Ivović veruje da "orlovi" mogu kao i devojke da obraduju na EP

GDE su dame stale nastaviće muškarci. Utakmicama u grupama B (Sofija) i D (Kluž Napoka) sutra počinje EP za odbojkaše, na kojem "orlovi" veruju da će visoko uzleteti. Naši su juče otputovali u Tampere, gde će u grupi C u petak (19.00) protiv Estonije startovati na šampionatu Starog kontinenta. Inače, svečano otvaranje je u četvrtak u Napulju, a finale i meč za bronzu 26.septembra u Milanu.

08. 09. 2026. u 16:00

Politika
Tenis
Fudbal
ODGOVOR ĐAVOLJOJ EKIPI IZ BRISELA: Grčki analitičar ponizio Ursulu i Koštu zbog naci-napada na Srbiju

ODGOVOR ĐAVOLjOJ EKIPI IZ BRISELA: Grčki analitičar ponizio Ursulu i Koštu zbog naci-napada na Srbiju