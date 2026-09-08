KO SU KANDIDATI ZA NAGRADU JOHAN KROJF? Kompani brani čast ostatka sveta protiv Španaca
FRANCUSKI magazin „Frans fudbal“ objavio je kompletnu listu kandidata za nagradu "Johan Krojf", koja se dodeljuje najboljem treneru godine u muškoj i ženskoj konkurenciji, a u sklopu proširene ceremonije izbora za čuvenu zlatnu loptu.
Nagrada je prvi put dodeljena 2024. godine, kada je pripala Karlu Ančelotiju, dok je prošle godine priznanje osvojio trener Pari Sen Žermena Luis Enrike.
Enrike je ponovo među kandidatima nakon što je sa PSŽ-om odbranio naslov šampiona Evrope. Parižani su tako postali tek drugi klub od ribrendiranja Kupa evropskih šampiona u Ligu šampiona koji je uspeo da osvoji najprestižnije evropsko takmičenje dve godine zaredom.
Među kandidatima je i Mikel Arteta, koji je sa Arsenalom osvojio naslov u Premijer ligi i vratio trofej na "Emirate" prvi put posle 22 godine. Španac je sa ekipom stigao i do finala Lige šampiona.
Na listi je i selektor Španije Luis de la Fuente, koji je već bio treći u izboru 2024. godine posle evropske titule sa „crvenom furijom“. Ovoga puta u konkurenciji je nakon što je Španiju predvodio do trijumfa na Svetskom prvenstvu.
U konkurenciji je i Unaj Emeri, koji je sa Aston vilom osvojio Ligu Evrope, dok je u Premijer ligi napravio veliki rezultat i završio na četvrtom mestu, čime je klub izborio plasman u Ligu šampiona.
Peti kandidat je Vensan Kompani, koji je sa Bajernom osvojio titulu u Bundesligi. Belgijanac je jedini kandidat na muškoj listi koji nije Španac.
U ženskoj konkurenciji ove godine će nagrada biti dodeljena treći put. Posle Eme Hejs 2024. i Sarine Vigman 2025, ove godine će biti krunisana nova dobitnica.
Za priznanje su nominovani Žonatan Hiraldez iz OL Lionesa, Andre Jegerc iz Mančester sitija, Nils Nilsen, nekadašnji selektor Japana, Pere Romeu iz Barselone i Elena Sadiku, koja je sezonu započela u Seltiku, a potom preuzela BK Heken i osvojila evropski trofej.
KANDIDATI ZA TRENERA GODINE – MUŠKARCI
Mikel Arteta - Arsenal
Luis de la Fuente - Španija
Unaj Emeri - Aston Vila
Luis Enrike - Pari Sen Žermen
Vinsen Kompani - Bajern
KANDIDATI ZA TRENERA GODINE – ŽENE
Žonatan Hiraldez - OL Liones
Andre Jegerc - Mančester siti
Nils Nilsen - Japan
Pere Romeu - Barselona
Elena Sadiku - Seltik/BK Heken
Preporučujemo
Bešiktaš stao uz Dušana Vlahovića! Klub se oglasio saopštenjem
08. 09. 2026. u 22:17
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Sabalenka preživela pakao! Beloruskinja napravila veliki preokret i prošla u polufinale US Opena!
PLESALA je na ivici najbolja teniserka sveta protiv Linde Noskove, ali kada je bilo najpotrebnije odigrala je vrhunski i posle velikog preokreta u trećem setu plasirala se u polufinale US Opena (7:6 (1), 3:6, 7:6 (8)).
08. 09. 2026. u 20:19
"Bomba" u Partizanu: Crno-beli doveli reprezentativca Srbije!
Veliki posao RK Partizan. Parni valjak je u svoje redove doveo reprezentativca Srbije.
08. 09. 2026. u 18:10
Bešiktaš stao uz Dušana Vlahovića! Klub se oglasio saopštenjem
Bešiktaš je izdao saopštenje povodom odluke da Dušan Vlahović bude upućen Disciplinskom odboru zbog incidenta sa Škrinjarom tokom prvenstvenog meča sa Fenerbahčeom.
08. 09. 2026. u 22:17
Komentari (0)