NE PRIZNAJEMO PAPIR: Trofejni odbojkaš Marko Ivović veruje da "orlovi" mogu kao i devojke da obraduju na EP

GDE su dame stale nastaviće muškarci. Utakmicama u grupama B (Sofija) i D (Kluž Napoka) sutra počinje EP za odbojkaše, na kojem "orlovi" veruju da će visoko uzleteti. Naši su juče otputovali u Tampere, gde će u grupi C u petak (19.00) protiv Estonije startovati na šampionatu Starog kontinenta. Inače, svečano otvaranje je u četvrtak u Napulju, a finale i meč za bronzu 26.septembra u Milanu.

foto milos vukadinovic

Odbojkaši su sinoć dočekali odbojkašice i priznaju da ih one inspirišu da se i oni, posle sedam godina vrate na pobedničko postolje.

- Devojke su sada na višem nivou od nas, igraju izvanredno poslednjih godina i nadam se da ćemo se ugledati na njih i uspeti da uradimo nešto slično kao one - priča za "Novosti" iskusni Marko Ivović.

Trofejni primač ne može a da ne primeti da je Evropsko prvenstvo dosta jače nego pre 15 godina...

- Sve se promenila, šampionat nije više iste kao pre 10,15 godina. Da li smo mi pali ili su se drugi podigli to je staro pitanje. Ono što je sigurno je da je muška odbojka u Evropi napredovala mnogo u poslednjoj deceniji - smatra Ivović.

U grupi C čini se da su reprezentacije slične snage. Istina, tradicija je na strani Srbije, ali niko ne očekuje lake mečeve protiv Estonije, Holandije, Belgije, Finske i Danske.

- U kakvom god da smo stanju mi uvek imamo najviše ciljeve. Papir je jedno,a teren drugo. Iskreno nadam se da možemo da ostvarimo dobar rezultat. Možda nam je mana što smo odigrali malo prijateljskih utakmica, ali opet imaćemo priliku da u grupi stignemo do svog nivoa, jer je potrebno vreme da uđemo u formu.

Prve četiri ekipe izboriće osminufinala, a "orlovima" je bitno da budu prvi ili makar drugi, jer su njihova grupa ukršta sa grupom A u kojoj su svetski prvak Italija, Slovenija, Češka, Švedska, Grčka i Slovačka.

- To je sigurno, želja. Ujednačena je grupa, Finska je napredovala mnogo, Belgija je uigranija, ima fenomenalnog korketora, napredovali su dosta. Opet najbitnije da gledamo u naš teren kao uvek i da probamo da damo svoj maksimum i situaciji koja bude - podvlači Ivović.

Šampionat Evrope okupiće i evropskog prvaka Poljsku, olimpijskog pobednika Francusku, vicešampiona sveta Bugarsku...

- EP zaista više nije što je bilo, sada su najbolje svetske selekcije uglavnom iz Evrope, tako da je na nama da se borimo. A najveći favoriti su Poljaci, jer mislim da mogu da igraju bez problema sa dve postave.Ali, videćemo šta će teren reći - ističe Ivović.

GRUPA C - TAMPERE

Četvrtak - 10. septembar

Finska - Danska 19.00

Petak - 11.septembar

Holandija - Belgija 16.00

Srbija - Estonija 19.00

GRUPA A - NAPULj, MODENA

Četvrtak 10. septembar

Italija - Švedska 21.05

GRUPA B - Sofija

Sreda - 9. septembar

Bugarska - S. Makedonija 18.00

GRUPA D - Kluž Napoka

Sreda - 9. septembar

Rumunija - Letonija 19.00