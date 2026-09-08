Darko Kovačević dobio otkaz
Kraj saradnje sa crveno-belima
Fudbalski klub Olimpijakos objavio je danas da je sporazumno raskinuta saradnja sa dosadašnjim sportskim direktorom kluba Darkom Kovačevićem.
Klub iz Pireja se putem zvaničnog saopštenja oprostio od nekadašnjeg srpskog reprezentativca, ističući njegov nemerljiv doprinos „crveno-belima“.
- Olimpijakos objavljuje prekid saradnje sa gospodinom Darkom Kovačevićem. Darko je bio i uvek će biti poseban član naše Olimpijakos porodice, jer je svoje ime neraskidivo povezao sa najzlatnijim trenucima našeg kluba. Darko, hvala ti na svemu - navodi se u saopštenju grčkog velikana.
Kovačević je tokom svoje bogate karijere u Olimpijakosu ostavio dubok trag – prvo kao igrač, gde je stekao status legende među navijačima, a kasnije i kroz različite rukovodeće funkcije.
Iako klub nije naveo razloge odlaska, grčki mediji spekulišu da je reč o planiranoj reorganizaciji unutar sportskog sektora kluba
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